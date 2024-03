Destino Positivo sorprendió con su último anuncio en redes sociales

El creador de contenido Destino Positivo, quien participó en el programa Dancing with the Stars en su edición del 2019, sorprendió a sus seguidores con un anuncio que hizo en sus redes sociales.

Destino Positivo participó en Dancing with the Stars en el 2019, al lado de la bailarina Yessenia Reyes. (Mayela Lopez)

Dany Pérez, nombre real del dominicano y quien estuvo viviendo un tiempo en el país, compartió un texto en el que pide perdón a todos a los que les ha hecho daño, pues contó que le entregó su corazón a Jesús y que eso lo ha hecho reflexionar mucho.

Además, le pidió perdón a sus hijos por los momentos en los que lo han necesitado y él ha dedicado su tiempo a otras cosas o personas.

“Quiero pedirle perdón a todas las personas a las que les he hecho daño o hemos tenido algún problema. En la vida muchas veces uno anda perdido, recuerdo que era más justo y mucho más tranquilo cuando no estaba en las redes, saben por qué, no tenía presión, no me tenía que cuidar de nada ni de nadie simplemente era yo, cuando uno entra en las redes sociales empieza a tener muchas presión social y muchas veces deja de vivir.

“Hoy puedo decir que tuve una conversación con Dios y Él acaba de liberar todas mis cargas, todo mi estrés, me siento libre, ya no me importa nada, no le temo a nada, soy un hombre nuevo”, publicó.

Destino, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores solo en Instagram y muchos más en su canal de YouTube, dijo que con esta nueva vida no dejará de hacer contenido, “noooo, así noooo”, y que más bien se siente un instrumento de Dios para llevar felicidad y reflexión a tantas personas que lo ven.

Lo que no aclaró es si su contenido variará, pues mucho tiene que ver con el doble sentido o la exposición de cuerpos de mujeres.

El dominicano también le pidió públicamente perdón a su esposa, a la que “tanto daño le he hecho sin ella merecerlo”.