Día clave en juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo: esto podría pasar hoy

El juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo llega este martes 10 de noviembre a una jornada clave: tras escuchar las conclusiones de la defensa, el tribunal podría dar a conocer su decisión.

La audiencia en los Tribunales de Goicoechea está prevista para la 1:30 p. m. El abogado defensor de Bravo, Randall Céspedes, expondrá sus argumentos finales, mientras que la representación de la pareja ya presentó los suyos en la sesión anterior.

¿Qué podría pasar hoy en el juicio contra Diego Bravo?

La pareja solicita ₡10 millones por daño moral, además de una sanción económica y las costas del proceso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una vez que termine la intervención de la defensa, el tribunal pasará a deliberar.

Los jueces podrían comunicar el “por tanto” de la sentencia, es decir, la parte en la que se anuncia la decisión, o dar a conocer la resolución oral completa durante la misma jornada. Que el resultado se conozca hoy es una posibilidad, no una certeza.

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Ulate también se refirió a esta etapa del proceso en sus historias de Instagram.

“Hoy es el último día del juicio… Que sea lo que Dios quiera”, escribió la maquillista.

¿Qué reclaman Majo Ulate y Mauricio Hoffmann?

La pareja atribuye al creador de contenido 15 presuntos delitos contra el honor: siete relacionados con Hoffmann y ocho con Ulate, por declaraciones y videos difundidos en redes sociales.

La querella cuestiona el uso de calificativos e insultos que, según la acusación, perjudicaron su honor.

Sus abogados solicitaron 180 días de multa, además de una indemnización de ₡10 millones por daño moral, dividida en ₡5 millones para cada uno, y el pago de las costas del proceso. Estas son las pretensiones de la parte acusadora; corresponde al tribunal decidir si proceden.

Diego Bravo rechaza los cargos

Diego Bravo ha rechazado las acusaciones. Como parte de su defensa, sostiene que el nombre con el que aparece en redes corresponde a un personaje, que la información comentada provenía de otros medios y que no inventó los apodos cuestionados, entre ellos “Añeja”.

Este martes, su abogado tendrá el turno de presentar las conclusiones antes de que los jueces determinen si existe responsabilidad por los hechos discutidos en el juicio.