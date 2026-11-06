A Diego Bravo le pasa algo muy curioso después de las audiencias del juicio que lo enfrenta con Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El desenlace del juicio que enfrenta a Diego Bravo con María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann está cada vez más cerca.

La pareja y el youtuber se vieron la cara de nuevo en los juzgados este jueves en una jornada decisiva, en la que se entró en la etapa de conclusiones.

Tras la audiencia de este 5 de noviembre, Bravo “desapareció” de las redes y la razón la explicó este viernes tras percatarse del patrón que venía siguiendo tras las sesiones judiciales.

Diego Bravo declaró este jueves ante el tribunal en el juicio que lo enfrenta con Majo Ulate y Mauricio Hoffmann. (Silvia Núñez/La Teja)

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Lo que explicó Diego Bravo

El creador de contenido mencionó que él se aleja de las redes uno o dos días después de cada audiencia porque no quiere saber qué se está hablando ni mucho menos ver publicaciones con su cara encabezando el contenido.

“He estado recibiendo muchos mensajes bonitos, en Instagram, en Facebook… Mucha gente me ha estado escribiendo estos días, especialmente ayer (jueves) y hoy (viernes) y les agradezco mucho.

“Hoy (viernes) en la mañana me di cuenta de algo y es que, generalmente, cuando yo tengo una audiencia de estas, desaparezco de redes sociales, uno o dos días después, porque siento que inconscientemente tengo como un mecanismo de defensa”, dijo Bravo.

Continuó: “No quiero entrar a redes sociales porque posiblemente cuando entre lo primero que voy a encontrar es un titular con la carota mía y la gente tiende a opinar, y es supervalido que la gente opine, pero uno ve titulares, uno ve cosas y al final de cuentas uno termina bastante abrumado”.

Diego Bravo explica por qué “desaparece” luego de las audiencias del juicio que lo enfrenta con Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

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No quiere saber nada de lo que dicen

Diego explicó que su mecanismo de defensa es no meterse a redes y no leer nada; aunque sí defendió que hay mensajes muy lindos y de apoyo entre toda la ola de opiniones.

“Les quería agradecer por los mensajitos, el apoyo, porque ustedes son los que han visto esta historia como empezó y cómo ha evolucionado, así como hay gente que no sabe nada de lo que está pasando”, terminó.

Diego Bravo fue demandado por Mauricio y Majo por 15 delitos contra el honor, entre ellos calumnias e injurias.

El juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo ya está en su recta final. (Silvia Núñez/La Teja)

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