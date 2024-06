Día del Padre: El locutor Michael Salazar tendrá un nuevo hijo, pero este no será de carne y hueso

El locutor y Dj Michael Salazar tiene más de 20 años de trayectoria en la radio nacional.

El locutor Michael Salazar tiene menos de dos meses de bretear en Radio Centro y este lunes 17 de junio empezará a chinear a su nuevo “hijo” Generación 21, un nuevo programa con el que promete poner a bailar y recordar viejos tiempos a todos en casa.

Él es papá de verdad y este será su tercer Día del Padre junto a su hijo Eliam, que llegó a su vida en medio de la pandemia.

Conozca un poco más de la vida y trayectoria de este locutor y Dj, quien ha trabajado en las emisoras juveniles más importantes.

- ¿De qué trata su nuevo hijo radial que estrenará en la 96.3 F.M.?

Vamos a hacer un programa de música mezclada a partir de las 11 a.m. (2 horas). El programa se llama Generación 21 porque tenemos en la carpeta musical más de 14 ritmos musicales que van a estar siendo mezclados por Dj Action. En mis eventos privados soy un Dj de formato abierto, pero en la radio nunca me han escuchado poniendo salsa, cumbia o merengue, por lo que en el programa vamos a poner de todo.

El nombre es por el siglo XXI, entonces toda esa generación que nos escuchaba antes y que se quedó ahí rezagada va a escuchar toda esa música como Factoría, Wisin & Yandel, Don Omar, música viejita combinada con pinceladas del 2010 al 2020 y pinceladas del 2020 al 2024.

Este lunes 17 de junio arranca su nuevo programa en radio Centro 96.3 F.M..

- Pero también es papá realmente, ¿cuántos días del Padre celebrará este domingo?

Hace tres años soy papá de mi gordito Eliam, a los 40 fui papá. La experiencia ha sido lindísima, al principio sí sentí temor, de hecho la noticia me la dieron en pandemia cuando estaba desempleado. Como todo papá primerizo siempre hay situaciones en las que uno falla, pero Dios me ha iluminado para saber llevar a mi hijo por buen camino.

- ¿Siente que le llegó tarde la bendición de ser padre?

Vieras que llegó en mi mejor momento porque si hubiera sido papá antes no sé qué hubiera hecho con tanta cosa, pero ahora uno ya estoy más centrado, tengo otros objetivos. Paso en fiestas porque es mi trabajo, pero me encanta estar en la casa, ir al cine, cocinar, estar con mi mamá, mi pareja y mi hijo.

Hace menos de un mes vivió la campeonización del equipo de sus amores junto a su hijo.

- ¿Cómo fue su inicio en la radio?

Inicié haciendo práctica con Carmen Osorio, que ahora está en La Caliente. Ella trabajaba en radio América Latina, pero el que me llevó a la radio fue un vecino que se llamaba José Sáenz Bustos que notó que me gustaba la música. Iba los domingos a conocer cómo hacían todo y estaba en el colegio.

- ¿Cómo llega a radio Omega, que es donde se da a conocer?

Estaba en el último año de colegio y como a los 25 metros de mi casa había un taller y un día el señor de ese taller me dijo que lo acompañara donde el hermano, con la sorpresa que era don Jorge Hernández (dueño de Omega, ya fallecido), que me dice: “mi hijo (Koki Hernández) va a abrir una emisora y yo le voy a comentar”, que fue cuando nació Vox, en 1997, y para mi sorpresa Koki me llamó en vacaciones de 15 días y me dijo que si quería ir a practicar y conocer la radio.

Michael Salazar trabajó en varios proyectos en el Centro Radiofónico Omega.

- ¿Cuándo lo contrataron?

En el 98, cuando ya me gradué del colegio (Liceo de Costa Rica) me volvió a llamar Koki para preguntarme si me gustaría un turno en Vox, en el turno de 10 p.m. a 6 a.m. Me dijo: ‘así empiezan todos’. En ese momento yo no locutaba, solo programaba música y como al medio año Steve Víquez (encargado de la radio) me dio la oportunidad de empezar a decir cosas como la hora, presentar una canción, y para mí eso fue importantísimo, porque era mi inicio como locutor.

Fue tanto el boom que los oyentes empezaron a preguntar por mí y me pasaron a un programa en el día junto con Steve, mientras que en las tardes hacía programación regular, así fui iniciando. Al tiempo fui aprendiendo más hasta que me dijeron que hiciera mi propio programa y es cuando surgió El Laboratorio, que lo hacía con Natalia Pereira, la actriz.

- Pero también fue parte de Ok Radio, ¿es así?

Cuando Vox termina, en el 2012, me dan la noticia que me voy a quedar en un nuevo proyecto que era Ok Radio, pero estuve silenciado un año, porque traía un chip de música muy diferente, ya que Ok Radio era más pop en inglés y español, era otro tipo de locución.

Cuando termina el programa “La liga de la comedia”, Koki me pide que invente otro programa y es cuando nace “Pijamada Ok”, que los integrantes al principio éramos Cindy Ramírez, Pepe Arroyo y Enrique Rivas.

Ok Radio cerró en 2020 en plena pandemia y se les ocurrió abrir Vox de nuevo con una nueva generación, pero me despiden, pasé como cuatro meses desempleado, hasta que me llegó la oportunidad de entrar a Teletica Radio, de donde salí recientemente.

Los fines de semana trabaja como animador de eventos con su propia empresa.

LEA MÁS: (Video) Locutores de Pijamada OK se despiden de sus seguidores

- Pero, ¿cómo es que termina siendo Dj?

Desde el 2005 me dio la curiosidad de mezclar música y me le pegaba mucho a los Dj’s que estaban ahí, les preguntaba sobre todo hasta que me compré una mezcladora y empecé a practicar. Después me dieron una hora en la radio para mezclar, y luego empecé a trabajar en discotecas y me fui puliendo. Empecé mezclando con discos compactos hasta que llegó la tecnología de las computadoras.