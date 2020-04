View this post on Instagram

En el 2015 @ok1055fm creó su programa juvenil de las tardes llamado @pijamadaok, luego de 4 meses de iniciado ingresé y ahí estuve por 4 años. Aunque salí en setiembre de 2019, le guardo mucho aprecio a mis compañeros, ex jefes, oyentes, anunciantes y todo lo que fue el programa. Hoy @pijamadaok cierra su ciclo por completo en OK105.5FM, mis ex compañeros hicieron el último programa y de verdad agradezco cada minuto al aire que pude acompañarlos, junto a ellos. Desde el inicio con @sindynena , @michaelsalazardj , @pepe_arroyo_r y luego la incorporación de @natyrodriguezcr fue un trabajo espectacular y logramos hacer una mancuerna espectacular. Buenos momentos se vivieron y vendrán tiempos mejores. Gracias por cada risa, broma, saludo y más. ¡Siempre seremos pijameros!. . . .#pikamadaok #radio #media #press