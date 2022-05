Diablos Locos se toparon con un obstáculo en su gira por Costa Rica

El grupo mexicano Diablos Locos sigue conquistando nuestro país con su gira “Una locura”.

Los aztecas, intérpretes de temas como “Se parece más a ti” o “Si no la tengo”, que son cien por ciento bailables, llegaron la semana pasada a Tiquicia y desde entonces no han parado de tocar a lo largo y ancho del país. Sin embargo, han topado con un obstáculo con el que no contaban: el agua.

“La gira ha ido muy bien, gracias a Dios, por desgracia ha habido mucha agua, pero la gente sale muy contenta, gozosa y cansada de tanto bailar, todo va excelente.

“Esperamos mucho más gente porque varias personas nos han comentado que no han podido llegar por el agua, pero vamos caminando bien, ya hay planes para una próxima gira más adelante”, aseguró José Luis Moctezuma, fundador del grupo.

Este viernes se presentarán en el bar y restaurante Tatto en Pérez Zeledón, de ahí se irán directo a tocar el sábado en Palenque Río Piedras, en Piedad Sur, en Alajuela.

El domingo le tocará el turno de moverse a la gente de Florencia de San Carlos cuando lleven su espectáculo a esa tierra y el lunes en el salón comunal El Abanico de Peñas Blancas, junto con Los Navegantes.

Todos los eventos inician a eso de las 8 p.m., aunque el grupo va tocando un poco más tardecito.