Diablos Locos ya está en el país: “Venimos a quitarnos dos años de espera”

Diablos Locos es una de las agrupaciones cumbieras más famosas de México. Cortesía

La agrupación mexicana Diablos Locos ya está en el país para poner a gozar y bailar a los ticos.

La banda estará cerca de un mes ofreciendo conciertos por diferentes salones de baile y el próximo 16 de mayo tendrán uno muy especial para los lectores de La Teja y los oyentes de radio Centro en Pepper Club, en Zapote.

Ese día habrá un precio especial para los que lleguen con el periódico en la mano y también se regalarán entradas a través de la radio, así que esté atento a nuestras próximas publicaciones.

Conversamos con Michael Chaves Martínez, cantante y director musical de esta nueva generación de la agrupación, que ya tiene 26 años de trayectoria.

-Supimos que había gente afuera del aeropuerto esperándolos, ¿cómo se sintieron con esa bienvenida?

Si, sorprendidos estábamos, no nos lo esperábamos. Estuvo un poquito agotado el viajectio, pero ya cuando llegamos aquí, la gente empezó a vernos por el uniforme y se empezaron a acercar, a saludarnos, a pedirnos fotos. La verdad muy contentos.

-¿Cómo hicieron, como agrupación, para sobrevivir a la pandemia?

A todos nos pegó la pandemia, a algunos más fuertes que a otros, pero a todos los artistas nos pegó en general. Fueron dos años en los que estuvimos parados, los conciertos se cancelaron, algunos se pospusieron, pero afortunadamente seguíamos nosotros trabajando en las redes sociales, les interpretábamos los temas como en casa (transmisiones en vivo), trabajando en video y todo eso. Nos reuníamos en algunos lugares privados y contratábamos a la gente necesaria para hacer el en vivo, para transmitirlo por Facebook, Instagram o YouTube y así la gente de alguna manera seguía en contacto con los otros.

Afortunadamente, también muchos tenemos otro trabajito a parte, fuera de la agrupación, en el caso de este servidor tengo mi estudio de grabación a parte y doy clases particulares de música, piano, canto, guitarra, batería y así. Por ejemplo, nuestro timbalero también da clases y eso como que nos dio fuerzas para también aguantar.

-¿Qué tal se siente retomar las giras después de tanto tiempo?

Pues ahorita ya estamos más contentos de que somos una de las agrupaciones afortunadas en retomar el trabajo, tanto en México como aquí en Costa Rica, también ahorita estamos por definir la gira por Estados Unidos, que será como para setiembre u octubre. También estamos en conversaciones para una gira por Colombia.

Los músicos llegaron el jueves y por la noche compartieron con la cantante Rina Vega. Cortesía

-¿Cómo se siente de regresar a Costa Rica?

Emocionados, nos sentimos muy contentos, muy llenos. Sabemos que son lugares donde nos recibe bien la gente, donde vamos y tocamos nuestra música y la gente se la pasa genial, y al igual nosotros, porque nos transmiten su alegría.

Esta gira ya estaba planeada para junio de 2020 y en marzo empezaron a cancelar todo, entonces, estamos todavía más contentos de poder retomarla, porque nos encanta Costa Rica, y ahora es más tiempo, más fechas.



— "Esperamos que todas las solteras del país nos acompañen a bailar", Michael Chaves, cantante

-Vienen a quitarse las ganas de complacer a los ticos...

Sí, venimos a quitarnos dos años de espera. Deseosos de ya tocar los temas que todos ellos ubican, que conocen, todos nuestros éxitos, Lamento de amor, Canto negro, Cumbia p´gozar y otras sorpresitas que traemos también.

-¿Qué puede esperar el público que los vaya a ver a los salones de baile?

Bueno, nosotros estuvimos trabajando en los ensayos para ofrecerles todos nuestros éxitos que han escuchado a través de estos 26 años, para que sigan recordando lo que es Los Diablos Locos, pero también traemos temas más recientes, temas nuevos, para que también vayan ubicando lo que está trabajando la nueva generación de Diablos Locos y que esperamos sigan en el gusto de todo el público.

Estos serán los lugares donde se presentarán los mexicanos. Cortesía

-¿Qué nuevo traen?

Estamos trabajando en un disco nuevo, que regresando a México, como en un mes más, ya lo tenemos listo. Este sería el disco número 26, porque Diablos Locos va de disco por año.

Ahora que está el regional mexicano de moda, todo esto de Christian Nodal, Banda MS, todo eso, Diablos Locos también va a grabar unos temas que se han hecho éxito en ese género, pero al estilo de la agrupación y algunos de esos temas ya los podrán escuchar en esta gira y vendrán en este nuevo disco.

-Acá bailamos swing criollo temas de cumbia como los de ustedes, ¿les han ensañado a bailarlo?

Sí, sí, claro que sí. La gente nos ha comentado y nos ha enseñado cómo lo bailan, sobre todo en los pueblos, nos han enseñado cómo se baila acá, muy único, muy propio, nosotros fascinados con cada cosa que vamos conociendo y a nosotros nos encanta interpretar la música que sea necesaria para que goce el público de Costa Rica.

[ Grupo mexicano los Diablos Locos se presentará en diferentes lugares del país ]

Los mexicanos dicen estar muy feliz de regresar a Costa Rica y la noche del jueves fueron a comer al restaurante Don Tony en La Uruca donde también estaba Gregory Cabrera. Cortesía

-Vienen por casi un mes, ¿qué no les podía faltar en la maleta?

Los chiles, el picante (risas). Y como todo, se extraña a la familia y aparte, sobre todo, la profesión que tiene cada uno también, pero nosotros fascinados y contentos porque la familia está atrás apoyándonos, sí es duro separarse por un mes, pero también sentimos el apoyo de ellos y nos levanta más.



— "Venimos a ponerlos a bailar, a gozar, con toda la energía de Los Diablos Locos", Michael Chaves, cantante

-¿Cuántas botellas de chile trajeron para tantos días?

Traemos como diez maletas extras de puro picante (risas). No, no, algunos de los chavos sí traen en su bolsita, sobre todo a los que les hace falta el picante en la comida, pero en mi caso, yo no como mucho picante, entonces, no lo extraño tanto.

-¿Y cuántos trajes traen para tantas fechas?

Traemos entre cinco a seis cambios, eso siempre lo tratamos de cuidar, de cuidar la imagen de Diablos Locos, porque sabemos que se viene dura la gira.

Michael Chaves Martínez es uno de los cantantes principales quien tiene 12 años de pertenecer al grupo. Cortesía

-Invite a nuestros lectores al baile especial que tendrán para ellos...

Será el 16 de mayo en Pepper Club (Zapote) y vamos a estar con toda la energía con la ayuda de Dios para interpretar todo lo mejor para el público que nos acompañe, así que los esperamos.