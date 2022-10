Diana de la O está lista para su primera final en Dancing with the stars

Víctor y Diana han hecho una yunta buenísima. Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

La bailarina Diana de la O está ansiosa, emocionada y muy agradecida porque este domingo dará un nuevo paso en su carrera artística.

La bella desamparadeña estará por primera vez en una final de Dancing with the stars, siendo la única de los cuatro coreógrafos que no había pulseado el trofeo de la competencia.

Diana asegura que sabe que la competencia no es de ellos sino de las estrellas, pero no puede obviar la emoción que le da estar a las puertas de ser la nueva campeona.

Diana de la O: "Víctor ha sido un regalo de Dios".

"Me llena de mucha satisfacción porque Víctor llegó directo, sin tener que ir al reto, eso me da mucho orgullo. También porque se fue viendo una gran evolución, imprimimos un sello diferente y la gente que lo seguía nos apoyó más e, incluso, la gente que no tenía tanta afinidad con Víctor reconoció el trabajo que hicimos", dijo.

Diana fue la segunda eliminada en la primera y segunda temporada, cuando bailó con Tipí Royes y con Michael Bleak, respectivamente, en la tercera no participó. A pesar de esto, no se desesperaba y sabía que en algún momento le llegaría su oportunidad.

"Si antes no llegué a una final fue porque Dios quería que fuera así. Creo que esta vez todo ha sido perfecto, con Víctor he disfrutado muchísimo, hemos hecho una amistad muy bonita y si llegamos a ganar será por el gran esfuerzo que hicimos", comentó.

Acerca de la final, la bailarina siente que son favoritos gracias al complemento entre baile y apoyo del público que tiene Carvajal.

“Sí, siento que en definitiva somos favoritos del pueblo porque él es demasiado querido. Lo bueno es que Víctor ha demostrado que no solo es por cariño sino también por baile, él trae el arte por dentro y siempre que se le enseña algo lo interpreta fácilmente y eso a uno como profesor le ayuda muchísimo”, agregó.