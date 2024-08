Diego Bravo aclara de una vez por todas cómo están las cosas entre él y Teletica

Diego Bravo reconoce que ha tenido problemas con personas del canal, pero que ellos no son el canal. (Instagram)

El youtuber Diego Bravo aclaró de una vez por todas un tema que despertó mucha curiosidad en la gente luego de que Teletica lo anunciara este martes como uno de los 11 participantes de la primera temporada del reality de meneos “Mira quién baila”.

Horas después de que la televisora revelara los nombres de los concursantes de su nuevo programa de baile, Bravo habilitó la cajita de preguntas en Instagram y entre las cosas más llamativas que le cuestionaron fue respecto a su relación con el 7.

LEA MÁS: Canal 7 transforma su gran estudio para nuevo programa de baile que no es Dancing With the Stars

“¿Usted no era que no quería a Teletica o que ellos lo odiaban por decirles las verdades?”, le consultó al controversial creador de contenido uno de sus miles de seguidores.

Bravo no lo pensó dos veces para responder y aclarar cómo están las cosas entre él y el canal de Sabana Oeste.

“Dejemos las varas claras. Yo sí he tenido broncas con personas dentro del canal y ustedes saben quiénes son, pero nunca he tenido un problema directamente con el canal. Entonces, ¿que a mí me odiaban ahí? Maes, ¿quién me odia? Me odian tres o cuatro personas de las que he hablado, pero esas personas no son el canal”, afirmó Diego.

Diego Bravo no se negó a responder esta pregunta que le hicieron sobre Teletica. (Instagram)

En esa minúscula lista de quienes malquieren a Diego estaría Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca, quien hasta demandó a Bravo por cosas que habló de él y de su novia, María José “Majo” Ulate. Ese proceso judicial está en los tribunales.

Otra de las cosas que le preguntaron a Diego fue la relación que tiene con los otros participantes, ya que de algunos de ellos también ha soltado la lengua en sus redes.

Al respecto mencionó: “He hablado de algunas personas que van a estar ahí y son mis compañeros, pero independientemente de eso, creo que todos vamos a tomar el tema de manera profesional. Todos estamos trabajando de la mejor manera para ayudar a las fundaciones que lo necesitan y estamos por una razón que es entretener y dar show”.

LEA MÁS: Natalia Carvajal volvió a Teletica luego de polémica salida, ¿qué dijo a su regreso?

Además de Bravo, tal y como lo adelantó La Teja horas antes de que Teletica oficializa la lista de participantes, en el programa estarán la cantante Vanessa González, la empresaria Lynda Díaz, la boxeadora Naomi Valle, la modelo Libni “Mimi” Ortiz, la periodista Janeth García y la miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde.

Diego Bravo aclara cómo está su relación con Teletica

El grupo lo completan el narrador taurino Marvin Hidalgo, el modelo y bailarín Berny Madrigal, el exfutbolista Austin Berry y el cantante Luis Montalbert.

El programa inicia el 15 de setiembre, a las 7 de la noche, por canal 7.