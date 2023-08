Diego Bravo contó el momento intenso que vivió en la audiencia de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

Este martes se llevó a cabo la primera audiencia conciliatoria entre Mauricio Hoffmann, Majo Ulate y Diego Bravo.

El influencer Diego Bravo le sacó muchas espinitas a sus seguidores después de contarles el momento intenso que vivió este martes en la audiencia entre el presentador Mauricio Hoffmann y su novia, la maquillista Majo Ulate.

Este martes se llevó a cabo la primera audiencia conciliatoria entre estos tres famositicos, después de que Hoffmann y Ulate interpusieran una demanda contra Bravo por el supuesto delito de difamación.

El famoso influencer, por medio de su cuenta de Instagram, le sacó el clavo a varios de sus seguidores después de contar cómo estuvo la cosa.

“Les voy a contar ciertas cosas con toda la honestidad del mundo, que es lo que siempre me ha caracterizado”, empezó diciendo.

Bravo dejó una cajita de preguntas en su perfil, fue por eso que varios de sus seguidores aprovecharon para hacerle una que otra pregunta.

“¿Cómo estuvieron las miradas matadoras?”, a lo que Bravo comenzó diciendo: “Fue muy intenso el momento, en cierta parte de la audiencia todo estuvo tranquilo, una vez que mi abogado explicó que no íbamos a conciliar y que yo no me iba disculpar públicamente, fue cuando inició el momento intenso, Mauricio se me quedaba viendo, era una mirada intimidante, amenazante, de verdad noté que estaba enojado, su mirada era muy intensa, parecía hasta excitante, porque me veía fijamente, yo también lo veía, pero no para darle mensajes subliminales con la mirada”.

Por otra parte, contó sobre la novia de Hoffmann, quien según dijo Bravo, la muchacha se le quedaba viendo.

“María José me veía con una risa burlesca. Maes, yo todo bien, siempre lo he dicho, no tengo nada personal en contra de ellos dos, siento que ellos sí se han tomado las cosas personales y está bien, es decisión de ellos”, contó.

Como las partes no lograron conciliar, el caso se elevó a juicio.

El presentador y la maquillista habían denunciado al creador de contenido en junio anterior por unas publicaciones que este hizo en sus redes sociales sobre la relación amorosa y vida personal, que según la denuncia, les causó un grave daño emocional.

LEA MÁS: Caso entre Diego Bravo, María José Ulate y Mauricio Hoffmann terminó peor de lo que se esperaba

El influencer contó que este es un proceso desgastante para cualquier persona y que no es bonito estar involucrado en estos casos; sin embargo, añadió que él iba a mantener su posición y siempre va a dar la cara.

El Tribunal fijó el juicio para el 13 de setiembre de este 2023.