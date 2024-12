Diego Bravo le respondió a Lynda Díaz y de paso reveló cuáles es su verdadero objetivo

Diego Bravo respondió así a Lynda Díaz con respecto a su mayor objetivo en MQB. (Instagram)

Diego Bravo por fin salió a hablar luego de las recientes declaraciones de Lynda Díaz en su contra, quien lo describió como una persona dispuesta a hacer lo que sea para ganar la competencia de Mira quién baila.

Este domingo, a solo horas de la final del concurso, Diego hizo un en vivo para defenderse y dejar claro cuál es su mayor objetivo en el concurso.

“Yo represento a una fundación que ve animalitos que han sido abandonados, que han sido producto del comercio ilícito de mascotas, que han sido rescatados, que están heridos, que necesitan volver a su hábitat natural y necesitan mucho dinero”, inició el creador de contenido que está bailando por Toucan Rescue Ranch.

LEA MÁS: Lynda Díaz no se guardó nada de lo que piensa sobre la llegada de Diego Bravo a Teletica

Luego, explicó que ya sea que se lleve 3.000 o 15.000 dólares (millón y medio o siete millones y medio de colones), son para ayudar a la fundación, independientemente de si baila o no, que es de lo que más le han criticado. Además, mandó un mensaje a aquellas personas que le tiran en redes.

Diego Bravo y Yessenia Reyes han estado en medio de la polémica por conflicto con Lynda Díaz.

“Entonces creo que muchas veces la gente como que se le ha olvidado cuál es el enfoque en realidad en Mira quién baila y por qué es que estamos ahí, entonces nada, eso por un lado, por otro lado, han pasado cosas muy tuanis”, mencionó el youTuber, al mostrar dibujos de niños que le han llevado al canal.

Diego recalcó que hay personas que se toman muy a pecho las cosas, pelean y le tiran a los participantes y se les olvida que solo se trata de entretenimiento.

LEA MÁS: Diego Bravo aseguró que ya se siente ganador en Mira quién baila

Lynda Díaz ya no está en el programa, pero ha revelado varias cosas luego de su renuncia.

“Yo no voy a ganar más ni menos por el primero, segundo, tercero o cuarto lugar; ahí la que está ganando es la fundación. Yo tengo la ventaja, el coraje y el orgullo de poder decir: yo me paro ahí a bailar o a no bailar, como ustedes quieran decirlo, tres meses y medio, pero por haber estado ahí hay una fundación que elegí que va a tener en su bolsa mañana 3 mil, 5 mil, 7 mil o 15 mil dólares, lo que sea, la cantidad que sea, esa cantidad ninguno de ustedes la dona”, mencionó Diego.

Diego Bravo respondió así a quienes lo han atacado.

Esta noche se podrá conocer al ganador del primer lugar con quince mil dólares (siete millones y medio de colones), siete mil quinientos dólares (más de tres millones y medio de colones) para el segundo lugar, cinco mil dólares (dos millones y medio de colones) para el tercero y tres mil dólares (millón y medio de colones) para el cuarto lugar.

Serán Diego Bravo, Mimi Ortiz, Naomy Valle y Lisbeth Valverde que saldrán a la pista a darlo todo por su fundación.