Diego Bravo se arma hasta los dientes para enfrentarse a Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Majo Ulate están enfrentados.

La bronca legal entre el youtuber Diego Bravo y la pareja conformada por Mauricio Hoffmann y Majo Ulate apenas está iniciando, así que tengan listas las palomitas.

Luego de ser notificado la semana anterior de una demanda que existe en su contra por parte de la pareja, Diego se armó hasta los dientes para enfrentarse a los tortolitos.

Para eso, contrató al abogado Randall Céspedes, de la firma legal Defensa Penal de Costa Rica, el mismo que en algún momento llevó a juicio a Coco Vargas, por algunas palabras que había dicho en contra de Celso Gamboa, es decir, el hombre se las sabe de todas, todas.

Por medio de un comunicado de prensa, el licenciado anunció que tomará el caso.

“Como consecuencia del proceso penal por supuestos delitos de acción privada en contra del señor Diego Bravo, mismo que le fuera notificado en días recientes, la firma Defensa Penal de Costa Rica, ha asumido la defensa técnica de dicho comunicador”, dice el texto.

Además, agregan que le ha pedido a Diego no referirse más al tema de forma pública y que espere el juicio en su debido momento.

Aseguran que tienen las pruebas suficientes para demostrar que Diego no ha hecho más que su trabajo como comunicador de noticias de espectáculos.

Esto le piden

Al parecer, la pareja le pidió a Diego que bajara los videos en donde hablaba de ellos y en los que llamaba añeja a María José, debido a que usaba la imagen de ambos sin autorización.

La semana pasada, Diego fue notificado al salir de un centro estético y en sus redes sociales explotó diciendo que la pareja lo tenía harto.

“Maes, me tienen harto, hace meses no hablo de ustedes porque no me interesa, porque me vale un pep... la vida de ustedes y siguen en lo mismo. Sepan que me paso por el trasero lo que ustedes digan y me tienen harto los dos, pierden relevancia y los maes están encima, sepan que no voy a borrar nada y me vale lo que ustedes quieran hacer”, aseguró en aquel momento, agregando que si lo estaban buscando, lo iban a encontrar.

Como todos estos casos legales, la cosa toma su tiempo, pero cada vez van saliendo más y más capítulos, por lo que siempre es bueno estar atento y con las palomitas en la mano para tirarse este novelón.