¿Qué dice la demanda de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate contra Diego Bravo?

Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Majo Ulate están enfrentados.

Diego Bravo explotó contra Mauricio Hoffmann y Majo Ulate, quienes lo demandaron por el uso de su imagen sin autorización.

Esta mañana, el youtuber contó que le llegó una nueva notificación, que es seguimiento a la que recibió hace un año, en donde le solicitaban bajar todos los videos de redes sociales en donde apareciera la pareja.

En esos videos, Diego se refería a la relación de ellos, contaba detalles sobre la supuesta infidelidad de Mauricio a Ericka Morera y cómo inició el noviazgo con Majo.

Además, en varias ocasiones, a ella la llamaba “la añeja”, pero según él es un sobrenombre que no puso, que solo lo adoptó porque otros periodistas de farándula le llamaban así en sus páginas.

“Es una continuación de la de la vez pasada, que antes me habían notificado. Ellos me habían pedido que bajara los videos y que así todo se calmaba, yo solo hice caso omiso y no bajé nada. Entonces siguieron con la demanda, a lo que veo, tengo unos cinco días para responder y ya le mandé a mi abogado el documento para que lo analice”, contó.

Cuando le llegó el primer documento, Diego se asesoró legalmente y al ver que no tenía mucha cabeza, no le hizo caso, esta vez tendrá que ver qué tantas repercusiones tiene.

Al youtuber no le ha pasado ni por la mente bajar los videos, pues eso sería muestra de que él se equivocó y piensa que no es así.

Sobre las broncas con varias figuras del medio, como con los demás presentadores de De Boca en boca, Diego afirmó que hay personas que entienden cómo es el medio del espectáculo y otras que se creen intocables a pesar de ser figuras públicas.