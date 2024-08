Diego Bravo se dio cuenta de un mal que padece y que le podría afectar en Mira quién baila

Diego Bravo es un youtuber y creador de contenido bastante controversial en Costa Rica. (Instagram)

Diego Bravo tiene 34 años y hasta a esta altura de su vida se dio cuenta de algo que tiene luego de unos exámenes médicos que le hicieron en Teletica para comprobar cómo estaba de salud de cara a su participación en Mira quién baila (MQB).

El controversial youtuber contó este viernes la sorpresa que se llevó cuando el doctor le dijo que tenía el pie plano y aunque la situación no le afectará en su desempeño en la pista, a él le dio mucha curiosidad ese “diagnóstico”.

“34 años para darme cuenta que tengo el pie plano. Me di cuenta porque hoy (este viernes) tenía mi examen médico para la competencia y ver si tengo o no lesiones para tratarlas y poder darla toda en MQB y resulta que en su momento me dice el doctor que me quite los zapatos y me dijo que tenía el pie plano. No sabía eso”, afirmó Bravo.

El presentador del pódcast Ke-arda tomó el asunto con gracia porque, al final de cuentas, los estudios médicos arrojaron que estaba muy sano y que solamente tiene un asunto con el equilibrio que sí le tiene que poner atención.

“Únicamente tengo un poquito de inestabilidad pero estamos trabajando en eso y creo que estoy listo para la competencia”, aseguró.

Según el sitio MedlinePlus, una persona con pie plano no tiene el arco normal en el pie al estar parado, y aunque es algo común que se tenga, es usual que se corrija en la etapa de la niñez con tratamiento ortopédico.

Generalmente las personas con pie plano no sufren de ningún dolor en esa parte del cuerpo; aunque sí puede causar algunos dolores más que todo en el talón, por eso, si hay malestar sí es importante consultar al médico.

Diego Bravo habla sobre el "diagnóstico" que le dieron este viernes en una revisión médica

Todo apunta que a Diego nunca le dolió nada, pues de no haber sido por su participación en el nuevo reality de baile de Teletica, él no se habría dado cuenta de eso.

MQB inicia con su primera temporada el 15 de setiembre a las 7 de la noche por canal 7 y además de Bravo, en la pista estarán Luis Montalbert, Marvin Hidalgo, Berny Madrigal, Austin Berry, Vanessa González, Lynda Díaz, Libni Ortiz, Naomi Valle, Lisbeth Valverde y Janeth García.