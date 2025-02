Diego Bravo se metió en la polémica entre Mimi Ortiz y Teletica, ¡ojo lo que dijo!

Diego Bravo llegó hasta la final de Mira quién baila (MQB) junto a su pareja de baile, Yessenia Reyes. (Lilly Arce)

Diego Bravo decidió meterse en medio de la polémica que generó Mimi Ortiz al confesar que en Teletica, supuestamente, la hicieron mentir cuando entró a Mira quién baila (MQB).

En sus redes sociales, la modelo Libni Ortiz aseguró que, al grabar la cápsula de presentación sobre su vida, para el primer programa, mencionó que aún vivía con el padre de su hijo, aunque ya estaban separados, porque la producción la obligó a decirlo.

Ella aseguró que en el canal le insistieron que no dijera que estaba soltera para evitar que los demás medios se enfocaran en su ruptura amorosa y no en su baile.

Sin embargo, la productora del programa, Vivian Peraza, aseguró a este medio que ellos no tienen la “necesidad” de hacer mentir a sus participantes y negó lo expuesto por la ganadora del segundo lugar de MQB.

Mimi Ortiz habló de la relación de su expareja

El youtuber Diego Bravo, quien formó parte del concurso de baile, se refirió a este tema en sus redes sociales, luego de que un seguidor le preguntara qué opinaba al respecto.

LEA MÁS: Mimi Ortiz acusó a Teletica de hacerla mentir en MQB: así le responde productora del programa

“Cuando Mira quién baila estaba iniciando, yo recuerdo que Mimi públicamente dijo justamente eso, que aún estaba con el papá del hijo de ella. Pero varia gente por aparte me preguntaba a mí y me escribían que si era verdad que todavía estaban juntos, porque mucha gente sabía que no estaban juntos”.

Diego Bravo opinó sobre el caso de Mimi Ortiz y Teletica

“Mimi y yo siempre hemos tenido una muy buena relación, muy bonita, entonces yo le pregunté a ella: ‘Mae, Mimi, ¿vos todavía estás con el papá del chiquito?’, y me comentó que no, pero que le habían dicho que dijera que sí porque supuestamente la producción quería que ellos se centrarán más en el baile de ella que en ese chisme del papá del chiquito”, mencionó.

Bravo aclaró que su compañera de concurso no le reveló quién le pidió que dijera que aún estaba con su expareja.

Mimi Ortiz sacó a relucir lo de la supuesta mentira para aclarar que cuando empezó a andar con Toni Costa, juez de MQB, ya ella estaba soltera desde hace mucho. (Instagram/Instagram)

“No sé si fue Vivi (Vivian Peraza), si fue otro productor, si fue Carlos, si fue la mae de contenido, no me dijo quién, pero sí me dijo que le dijeron que dijera eso”, agregó Bravo.

Mimi sacó a relucir este tema dos meses después de terminado el programa de canal 7 para aclarar que cuando ella inició su relación con el juez Toni Costa, en diciembre, ya tenía seis meses de estar soltera. Esto porque alguna gente cree que el español se metió en su relación pasada o bien que ella dejó a su expareja por andar con él.

La productora de Teletica también le tiró a la modelo y bailarina al decir que ella y cualquier figura pública debían de tener cuidado con lo que dicen porque dichos comentarios “pueden terminar con la carrera profesional de alguien” y, a su vez, defendió a su equipo de trabajo.