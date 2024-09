Diego Bravo se presentará en la segunda gala de “Mira Quién Baila” con una pequeña desventaja

Yessenia Reyes y Diego Bravo hicieron clic desde el primer momento. (Instagram)

Diego Bravo tendrá una pequeña, pero compleja desventaja este domingo, en la segunda gala de “Mira Quién Baila”.

El youtuber tendrá que jugársela como los grandes porque su pareja de baile y coreógrafa, Yessenia Reyes, se lesionó antes de la segunda gala.

Ella contó muy afectada que sufrió una fuerte lesión que ni siquiera le permitió practicar con su pareja profesional de baile, César Abarca.

“Vengo de intentar tener un entrenamiento con César, porque estamos a puerta de una competencia, pero no lo logré. Estoy superlastimada y adolorida porque me lesioné como pueden ver aquí (una venda en un costado abajo del estómago) y no sé qué tengo, entonces tengo que ir al médico para que ya me diga un diagnóstico de lo que tengo”, contó.

Ella agregó que para poder salir esta noche con Bravo, iba a necesitar ayuda médica, por lo que tendrán una noche complicada.