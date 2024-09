Janeth García, participante de Mira quién baila, está preocupadísima por su pareja Michael Rubí

Janeth García fue la última en alistarse este domingo para Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

La periodista Janeth García pidió a sus familiares y amigos encender velitas por su bailarín Michael Rubí, su pareja de baile en la competencia Mira quién baila (MQB).

García y la gente que la apoya en el reality de meneos de canal 7 están con el Jesús en la boca para que Michael llegue a tiempo a la segunda gala del programa, que inició sin la presencia del bailarín.

Michael viajó este domingo desde Estados Unidos a Costa Rica, ya que el viernes y sábado tuvo concierto con Gloria Trevi. Recordemos que el costarricense es parte de los bailarines de la actual gira de la artista mexicana.

LEA MÁS: Austin Berry y Janeth García se echaron a la bolsa a sus compañeros de Mira quién baila con unos detallazos

Rubí se fue el viernes a Estados Unidos y desde las 4:30 de la mañana de este domingo comenzó a volar hacia Costa Rica. El último vuelo salió a las 4:50 de la tarde de Houston y aterrizará a las 7:30 de la noche.

Michael Rubí no estuvo en el arranque de Mira quién baila en su segunda gala.

“No está. Llega a las 7:30 de la noche. Viene de Houston. Lo van a recoger en moto y esperemos que llegue a tiempo para bailar”, dijo García, quien será la última en presentarse en la pista de MQB debido, precisamente, a eso.

García mencionó que habló con Rubí antes de que el bailarín abordara el último vuelo y todo indica que sí llegará a tiempo, más que en esta oportunidad viajó sin nada de equipaje para agilizar la salida del aeropuerto.

“Esto es toda una aventura que la gente no sabe, pero me hace sentir superorgullosa de que él sea parte de la gira de Gloria Trevi y siempre se lo he dicho a él que es un gran orgullo para mí. Los dos estamos muy comprometidos en esto dando la milla extra”, destacó García.

La semana pasada, en el estreno del programa, Janeth pasó por la misma congoja, con la diferencia de que su bailarín aterrizó ese día cerca del mediodía, con mucha más antelación que este 22 de setiembre.

Los 11 participantes de Mira quién baila listos para la segunda gala del programa Fotografía: Lilly Arce.

Según contó García, aún les quedan dos fines de semana con el estrés de la viajadera de Michael.

LEA MÁS: Michael Rubí hará un trabajo titánico y andará de avión en avión para estar en Mira quién baila

“Sí, es mucha logística todo esto pero me siento superafortunada y halagada. Esta dinámica así es de mucho compromiso y logística y es cansada pero hasta el momento todo nos ha salido bien”, enfatizó la simpática presentadora de tele.

Por esa razón es que la producción de MQB le asignó a la experiodista de Intrusos de la farándula una segunda pareja de baile: el mexicano Erick Vásquez, quien le salvaría la tanda a Janeth en caso de que en uno de esos vuelos Michael no logre llegar a tiempo al show de meneos.

Janeth García y Michael Rubí son pareja en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

“Erick es superprofesional y responsable porque también tiene que bailar con Naomi Valle. Erick se incorpora los jueves, ve la puesta en escena, el viernes y sábado hago ensayos técnicos con él y el domingo me presento con Michael”, dijo.