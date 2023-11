Diego Bravo se quedó sin su segundo gato en menos de un mes

Youtuber Diego Bravo. Instagram

El creador de contenido Diego Bravo como que no tiene mucha suerte con los gatos, pues ya es la segunda vez que se queda sin su mascota en menos de un mes.

El pasado 26 de octubre el “chismoso” perdió a su primer gatito “Denver”, el cual falleció tras ser diagnosticado con un virus pulmonar bronco respiratorio.

El gatito de raza persa se lo habían regalado para que lo acompañara en su nueva casa, pero días después de pasar por este trago amargo una amiga decidió regalarle otro gato para que no se sintiera tan solo.

“Raúl” llegó a su vida hace tan solo unos días, pero resulta que a partir de este 22 de noviembre ya no está más a su lado.

Diego Bravo asegura que su gato no lo quiere

En esta ocasión el animalito no falleció sino que decidió devolvérselo a su exdueña, pues según contó el youtuber, el gato no lo quiere y lo pasa mordiendo.

“Decidí adoptar este gato, que tiene ocho o nueve meses (de nacido), es grande, es un gato que fue a otro lugar, luego lo devolvieron y yo sabía que era un gato que ya venía siendo un adulto, que él ocupaba que le dieran chance, pero maes a pesar de que yo traté como de darle cosas, que comida, que juguetitos, que chinearlo, me lo llevaba a mi cama para que durmiera conmigo, porque obviamente quiero que mi gato duerma conmigo, hacia de todo y el mae simplemente no logró conmigo acoplarse, nunca hizo clic, se me escondía, por más que yo intentara hacer cosas, diay, el mae me odia”.

Diego Bravo mostró como le dejó el gato su mano.

“Hace cinco días casi me arranca la mano, no me aruñó, me mordió, me pegó un par de mordisco hasta en la pata, entonces yo digo, me da playada porque el gato es muy lindo y todo, pero simplemente el mae me odia, no me quiere”, dijo en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: Diego Bravo atraviesa duro momento: “Me he sentido muy solo y vacío”

Este era "Denver" el primer gato que tuvo Diego Bravo y que se le murió. (Instagram)

Bravo hasta mostró un video de cómo sangraba su mano luego que lo mordiera y de comprender que el gato no es feliz en su casa decidió ir devolverlo para que le busquen un nuevo hogar.

El influencer agregó que su idea de tener un gato como mascota no se terminaba ahí y ahora resulta que ya tiene uno nuevo, de apenas tres meses de nacido, el cual aseguró espera no se le muera o tenga que regalarlo como el otro.