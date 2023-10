Diego Bravo atraviesa duro momento: “Me he sentido muy solo y vacío”

El Youtuber Diego Bravo nos contó que ha sido muy difícil todo este proceso. Instagram

El creador de contenido Diego Bravo está con un gran dolor en el alma por tener que despedirse de un miembro muy importante para él.

Se trata de Denver, un gatito persa que llegó a la vida del creador de contenido justo cuando compró su casa nueva.

Bravo habló con La Teja y nos contó todo lo que hizo para tratar de salvarle la vida a su gatito.

“Hace unos días lo venía viendo con moquillos, pensé que era un tema de la raza persa, porque al tener una nariz tan pequeña generan mucho moco y mucho lagrimal, creí que era algo normal hasta que antier (lunes) no durmió conmigo”, comentó.

El polémico creador de contenido estaba muy angustiado porque contó que se le hacía raro ver a Denver tan apartado de su lado, ya que todas la mañana amanecía ronroneando.

“Lo alcé y noté que tenía mucha secreción en la nariz y lo ví muy desanimado, le di comida mojada, pero no quiso comer, eso fue una alarma para llevarlo al veterinario, este miércoles”, agregó.

Diego contó que cuando llegó donde el especialista, su gato tenía 40,8 grados de temperatura.

“Estaba muy caliente, se le puso un inyectable para bajarle la temperatura y un antibiótico. Le mandaron unas medicinas, pero cuando íbamos de camino para la casa empezó a jadear muy rápido, por lo que me devolví, ahí fue donde me dijeron que lo dejara internado. Cuando me fui de la clínica me llamaron para avisarme que había convulsionado, entonces le pusieron oxígeno y lo intubaron”, detalló.

Denver era el compañero de Diego Bravo. Cortesía

Diego Bravo tuvo a Denver por 22 días. Cortesía

Bravo contó que después de una serie de exámenes y varias radiografías los veterinarios se dieron cuenta que la situación no estaba mejorando y determinaron que Denver tenía líquido en uno de sus pulmones y comenzó a botar sangre por el hocico.

El influencer nos explicó que este tipo de gatitos son delicados por el tipo de raza; su gato Denver fue diagnosticado con un virus pulmonar bronco respiratorio.

Bravo tuvo a su gato por 22 días, y a pesar de que fue tan poquito el tiempo que estuvieron juntos, creó una linda conexión con el animalito.

“Yo siempre había querido un gatito ñato, siempre me ha gustado este tipo de raza. Mi amigo Paul Planex tenía gatos y cuando se dio cuenta de que yo iba a comprar casa me ofreció el gatito de bebé, fue un regalo muy especial porque todo el mundo me regalaba cosas, pero él me regaló compañía. Llegó a mi vida cuando tenía tres meses y fue uno de los mejores momentos”, detalló.

Diego nos confesó que su gatito Denver estaba con toda la pata y tenía sus vacunas al día.

“Era un gato bebé, juguetón, tranquilo, comelón, a veces era bandido porque se quería escapar, pero no tengo queja porque se portaba muy bien, yo la verdad nunca esperé que me pasara esto, me siento dolido y frustrado, no entiendo porque se me fue en tan corto tiempo si lo estaba cuidando tanto. Los gatos para mí canalizan la energía, limpian las vibras y quedarme sin el gato en este momento, es sentirse solo y vacío, especialmente porque mi casa es grande, pero ahora estoy solo”, dijo.

“Yo hacía todo con Denver, esa era mi compañía al 100% se me fue en una parte muy importante, él me estaba ayudando a acoplarme a la casa nueva y a sentirme en confianza. Era mi despertador natural, porque a las 6 de la mañana ya me estaba levantando para que le diera su comidita fresca, y así pasábamos todo el día”, contó.

El youtuber nos confesó que él decidió que la veterinaria enterrara a Denver, porque él prefiere quedarse con el recuerdo y los buenos momentos que ambos pasaron juntos.

En cuanto a su amigo y sus familiares, el creador de contenido aseguró que también les ha dolido mucho.

“A mi familia le gusta mucho los animales, pero nadie esperaba la noticia del gato y esto ha sido muy complicado para todos, porque era un integrante más”, comentó.

Denver no ha sido el primer gato de Bravo, él nos contaba que cuando regresó de Estados Unidos dejó allá dos lindos gatitos con su expareja.