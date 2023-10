Diego Bravo cumplió un sueño gracias a las redes redes sociales y nos contó todos los detalles

Diego Bravo nos contó todos los detalles de su hogar. Cortesía

El influencer Diego Bravo es un fiel ejemplo de que con esfuerzo, constancia y mucho trabajo se pueden cumplir los sueños.

Bravo, quien vivió en Estados Unidos por varios años, y venía a Costa Rica a trabajar, al menos, una vez al mes, tomó la decisión de regresar para seguir trabajando en la creación de contenido y plataformas digitales, para cumplir uno de sus mayores sueños de niño, obtener su casita propia, la cual hoy es una realidad y está estrenando.

En La Teja hablamos con el influencer, quien nos contó todos los detalles sobre su nuevo nidito.

-¿Con quién vivía antes de pasarse a su nueva casa?

Yo regresé de Estados Unidos hace como un año y medio, entonces me fui a vivir con mis papás mientras pensaba que iba a hacer y ver cómo surgía el tema del trabajo. Vivir con ellos siempre es lindo, mis papás son chineadores; pero también ocupaba recuperar la privacidad que siempre he tenido y quería invertir en un espacio propio y de trabajo.

-¿Cómo ha sido este cambio?

Ha sido muy cansado, divertido, pero satisfactorio, poco a poco he ido terminando de amueblar y decorar la casa a mi estilo, con ayuda de una diseñadora de interiores.

-¿Cómo logra Diego comprarse su casita, todo fue con platica de las plataformas?

Fue gracias a mucho esfuerzo de trabajo, yo genero ganancias a través de diferentes medios, con el canal de YouTube, en Facebook y las marcas que deciden pautar, ya sea dentro del contenido que genere o en redes.

-¿La compra de su casa fue uno de sus sueños?

Era una meta personal y además un sueño que tenía desde niño, siempre quise poder llegar a tener la oportunidad y los medios económicos para poder optar por comprar mi casa propia.

-¿Se vio comprando casa gracias a las plataformas?

La verdad no, yo sabía desde hace mucho que crear contenido era lo mío, pero nunca pensé poder vivir de las redes sociales haciendo lo que realmente me gusta, tomando en cuenta que no tengo un patrono o dependo de una empresa. De hecho, hace varios años era imposible conseguir un financiamiento con una entidad bancaria justificando trabajar y vivir de redes sociales; sin embargo, los negocios digitales y la era de las redes llegaron a cambiar el sistema tradicional en el que los bancos se basaban para que los trabajadores independientes puedan cumplir sus metas.

El creador de contenido Diego Bravo cumplió uno de sus sueños. Cortesía

-¿Cómo se ha sentido estrenando?

Estoy agradecido y orgulloso porque es ver una meta de vida cumplirse. Me quiero dedicar a trabajar más en la casa y para no sentirme solo me regalaron un gato, eso me motiva y conlleva una gran responsabilidad.

-¿Cómo ha hecho con las cositas de la casa?

Por dicha tenía tiempo ahorrando porque sabía que el proceso no sería fácil. Por dicha muchas marcas de todo tipo de artículos se me han acercado a darme apoyo.

-¿Cómo es su casa? ¡Cuéntenos!

Es una casa amplia, de dos plantas, tiene dos cuartos, tres baños, patio trasero y delantero, una cocina bastante grande, una sala y un comedor; además el residencial donde está tiene un área de coworking (teletrabajo), una casa club para actividades privadas, sala de juegos y una piscina.

-¿Cuál es su parte favorita de la casa?

La cocina porque es muy amplia, ahí es donde prefiero estar con mis familiares y amigos cuando me visitan.

-¿En algún momento piensa organizar un té de cocina?

No, porque no me gusta sentirme en deuda con nadie, ni tampoco me gusta pedir cosas. Las cosas que tengo han llegado poco a poco, pero a raíz de trabajo.

Diego Bravo tiene un nuevo compañero en su hogar. Cortesía

-¿Se ve formando una familia? Bueno, ya inició con el gatico ¿Pero una relación?

Me encantaría y no me cierro a las posibilidades, pero ahorita tengo otras prioridades que van más allá de una relación, estoy enfocado en trabajar y disfrutar mi espacio privado. Ahorita mi gatito, Denver, es una linda compañía. Cuando sea el momento correcto espero que podamos ser tres.

Diego Bravo nos contó que estaba muy feliz por su casita. Cortesía

-¿Qué no puede faltar en su casa?

En mi casa no puede faltar el café, de hecho el coffeemaker fue uno de los primeros electrodomésticos que conseguí y usé.

-¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado conseguir para su casa?

Sigo buscando lámparas para guindar, ya que las que veo no son de mi agrado, al igual que un microondas con extractor para empotrar.

¿Cómo lo han recibido sus vecinos? ¿Y qué le han dicho?

Ha sido muy gracioso, porque tengo vecinos que también son seguidores, me detienen para saludarme y darme la bienvenida; pero la mayoría creen que seré el vecino chismoso que encontramos en todos los vecindarios.