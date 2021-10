Dionisio Cabal: Un músico completísimo y gran defensor de Juanito Mora

Dionisio Cabal Antillón, cantautor e historiador, falleció a los 67 años víctima de covid-19. Archivo Dionisio Cabal Antillón, cantautor e historiador, falleció a los 67 años víctima de covid-19. Archivo (Jorge Navarro Trejos)

Dionisio Cabal Antillón sentía una admiración enorme por Juan Rafael Mora, el héroe que dirigió la lucha de los costarricenses contra William Walker y los filibusteros.

Con su muerte, ocurrida este miércoles a causa del covid-19, quedan sin terminar muchas obras musicales y sin cumplir un anhelo del también investigador y folclorista que era integrarse a la Academia Morista Costarricense, que estudia y da a conocer la obra de don Juanito.

La historiadora Elizabeth Fonseca, actual presidenta de la Academia, nos contó que a Dionisio solo le hacía falta el discurso de incorporación.

“Aun así (sin el acto oficial) estaba considerado entre sus miembros porque él hizo un notable aporte con su Cantata de 1856. Definitivamente ha sido un baluarte en esta lucha que se ha dado por reivindicar los valores moristas”, dijo.

La obra a la que se refiere se llama “La Guerra de 1856-1857″ y narra, de manera musicalizada, los episodios más destacados de la lucha contra Walker.

El músico, de 67 años, murió a las 9 a.m. en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Calderón Guardia, donde permanecía intubado desde el domingo 10 de octubre.

En algunos momentos del pasado usó sus redes sociales para expresar sus dudas sobre la efectividad de las vacunas contra el covid-19.

En los últimos años se presentaba junto al grupo Cruceta en parques y actividades culturales. Archivo En los últimos años se presentaba junto al grupo Cruceta en parques y actividades culturales. Archivo

Este miércoles, al conocerse su fallecimiento, gente de todos los campos lamentó que el país perdiera a alguien con tantas facetas creativas.

Además de folclorista e investigador, Dionisio fue miembro fundador del Movimiento de la Nueva Canción Costarricense y deja una infinidad de temas originales basados principalmente en la cultura nacional.

También preservó la tradición oral costarricense como los trabalenguas, los juegos de palabras, refranes, bombas y leyendas a través de varios libros.

El programa “Somos como somos”, en radio Nacional, es una obra suya, lo mismo que “Trovadores de la Quinta Noche” y “Prisma Político” (se vieron en Canal 13) y “Ticos y punto”, de Canal 7. Formó parte del equipo fundador del SINART.

El músico Dionisio Cabal Antillón se ganó el cariño de los costarricenses cuando formó el grupo Cantares. Archivo GN El músico Dionisio Cabal Antillón se ganó el cariño de los costarricenses cuando formó el grupo Cantares. Archivo GN



— Nació el 13 de agosto de 1954

El medio está de luto

La partida de Dionisio fue confirmada por uno de sus cuatro hijos, Antonio Cabal Trejos, a través de sus redes sociales, en las que compartió uno de sus poemas llamado “Don Quijote cabalga de nuevo”.

“Hoy la pluma, son sus corazones. Memorias, recuerdos y anécdotas, escritos, cantos y tradiciones. La pluma, son sus corazones y la paz, en el suyo. Gracias por todo.”, escribió el hijo.

El grupo Cantares se formó en 1980 y lo integraban Dionisio Cabal, Aurelia Trejos y los hermanos Fernando y Carlos Mena. Archivo GN El grupo Cantares se formó en 1980 y lo integraban Dionisio Cabal, Aurelia Trejos y los hermanos Fernando y Carlos Mena. Archivo GN

Su actual pareja sentimental, Hazel Murillo Quirós, también expresó su sentir en las redes sociales.

“Mi amor, mi ángel. La paz y la bondad, tanto amor dado y recibido. Solo me queda agradecer a la vida por poder amarte y cuidarte durante el tiempo en que fuimos uno, en que nos ayudamos y nos descubrimos tantas veces. Te amo. Hasta que en otro sitio nos volvamos a ver”, publicó.

En la página de Más Cultura Producciones, productora fundada por el cantautor para dar a conocer su música, publicaron que en las próximas horas informarán sobre una despedida y un homenaje para el artista.

El grupo Cantares llegó a grabar 14 discos. Archivo GN El grupo Cantares llegó a grabar 14 discos. Archivo GN

Grandes amigos y colegas también han publicado sus condolencias para familia, entre ellos el grupo Malpaís.

“Se nos fue nuestro amigo Dionisio Cabal, compositor, luchador e investigador incansable de la cultura popular costarricense. Lo sentimos en lo más profundo y nos solidarizamos con su familia”, escribieron.

“Se fue el compañero de canto, de luchas, de investigación de nuestra cultura popular, el compañero de historia. La memoria popular lo recordará siempre con cariño, respeto y agradecimiento”, publicó el músico Manuel Monestel, de la agrupación Cantoamérica.

En este libro, el escritor Dionisio Cabal, quiso rendir un homenaje al repentismo, es decir, al arte de la improvisación de coplas. Cortesía En este libro, el escritor Dionisio Cabal, quiso rendir un homenaje al repentismo, es decir, al arte de la improvisación de coplas. Cortesía

En la página de Facebook del Teatro Nacional también le dedicaron unas palabras: “Él, gran autor, poeta, investigador, músico, promotor, maestro, amigo, siempre engalanó al Teatro Nacional de Costa Rica con su talento. Hoy nos unimos a toda la comunidad artística nacional en este dolor. Nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos”.

La poesía y la música eran su pasión

La carrera musical de Dionisio se inició en 1971, cuando con 17 años conoció a Luis Fernando Mata Araya y a Luis Alberto Azofeifa y crearon el grupo Gente.

Según recordó Luis Fernando, quien después se dedicó a la comunicación, desde la primera vez que lo vio supo el gran poeta que era, una herencia de sus padres Antidio Cabal y Ana Ceci Antillón.

“Me enseñó unos escritos y me parecieron excelentes. Yo tenía en ese momento la guitarra a mano y empecé como a ponerle acordes a uno de sus poemas y a él le pareció muy bien, como que le gustó muchísimo. Fui el primero en musicalizar sus poemas”, recordó el periodista.

Luis Fernando Mata lamentó mucho la pronta partida de su amigo desde adolescencia. Facebook Luis Fernando Mata lamentó mucho la pronta partida de su amigo desde adolescencia. Facebook

También mencionó que fue él quien le enseñó a tocar guitarra y que “fue un alumno bastante aventajado” y con “una gran habilidad para la composición”, algo que el país descubrió después con los años.

“Era un amigo excelente, un amigo de esos con los que uno siempre podía contar y confiar. Era una persona de mucha excelencia”, agregó Mata.

El grupo Gente se desintegró cuatro años después y tanto Luis Fernando como Luis Alberto siguieron caminos lejos de la música.

En 1975, Cabal formó el grupo Viva Voz, en el que siguió interpretando sus propias canciones, y en 1980 nació el grupo que lo popularizó y con el cual más seguidores cosechó: Cantares.

La agrupación la integraban la actriz y cantante Aurelia Trejos (quien tiempo después fue su esposa) y los hermanos Fernando y Juan Carlos Mena. Grabaron 14 discos y varias cantatas, entre ellas “La Guerra de 1856-1857″, “La Libertad” y “Nuestra Señora del Mar”.

Sus conciertos eran muy gustados.

Fernando Mena recordó con mucho sentimiento aquella época en la cual compartieron tarima por tantos años (él salió del grupo en 1996) y dijo estar muy dolido con que el covid-19 se lo llevara tan pronto.

“Una vez lo vi cantando junto a Aurelia Trejos en canal 13 y me gustó mucho y llamé al canal y me lo pusieron y les dije que me había gustado mucho la presentación y me invitaron a su casa a conversar y ahí empezó a surgir la idea que podíamos juntarnos con mi hermano Juan Carlos y así nació el grupo”, recordó.

El grupo Cantares se mantuvo en los escenarios hasta el 2004. Archivo GN El grupo Cantares se mantuvo en los escenarios hasta el 2004. Archivo GN

Años después, Dionisio Cabal decidió seguir su carrera musical como solista y a título personal recibió el premio Joaquín García Monge en el 2000, el premio ACAM a su programa “Trovadores de la Quinta Noche” por su apoyo a la música nacional (2006), el de ACAM al mejor compositor de música nacional en 2008 y mejor cantautor nacional.

La herencia que deja el hijo de Antidio y doña Ceci es enorme en un país que lo admira.