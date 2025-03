Dios le habló a hijo de Vica Andrade y le dijo que no se llevará a su padre, según Memo del Bosque

La costarricense Vica Andrade es la esposa del productor mexicano Memo del Bosque. Foto: Instagram Memo del Bosque.

El productor mexicano Memo del Bosque libra una nueva batalla de salud, al parecer de nuevo en contra del cáncer después de que en 2017, fue diagnosticado un linfoma de Hodgkin, un mal que afecta el sistema linfático, en ese entonces, el creador de programas como “El Calabozo”, se sometió a un agresivo tratamiento que le salvó la vida.

En el programa “Miembros al aire”, Memo había relatado hace un tiempo los difíciles momentos que vivió cuando pensó que estaba al borde de la muerte; en el programa habló de los múltiples malestares que tuvo cuando recibió las quimioterapias y le detectaron 23 tumores, además de cómo su hijo le dijo que Dios le había comentado que no se lo llevaría.

Entre los efectos de las quimioterapias estuvo el estreñimiento, las náuseas, y la ausencia de apetito, lo que lo llevó a perder 11 kilos.

LEA MÁS: Médicos habrían dado pronóstico devastador a Vica Andrade sobre Memo del Bosque

Narró que las dos primeras quimios fueron muy fuertes, “lo mataron” , las sintió mucho más duras que las 12 que se había hecho antes de que cambiara de oncóloga. El objetivo en ese momento era llegar a un nivel óptimo para que le pudieran hacer el trasplante de médula que necesitaba, por lo que tuvo que someterse a una tercera y a una cuarta quimio que alargó el proceso.

Vica Andrade confirmó que su esposo Memo del Bosque está mal

En el proceso del trasplante fueron 33 días de “pesadilla” en los que estuvo aislado, recibió ocho quimios en cuatro días.

El panorama se complicó porque entró a su cuerpo una bacteria que lo puso al borde de la muerte, momento en el que los médicos le informaron a su esposa Vica Andrade que estuviera preparada porque Memo estaba muy delicado y no sabían si iba a pasar la noche.

LEA MÁS: Vica Andrade hace publicación referente al estado de salud de su esposo Memo del Bosque

El milagro de la Virgencita

Memo recuerdó también como algo muy especial, el 12 de diciembre, día de la virgen de Guadalupe, pues ese día se encontraba muy mal y los médicos le informaron a su familia lo delicado de su estado. Ese día su hijo Luca, que entonces tenía 15 años, se encerró a su cuarto a rezar por la salud de su padre.

“Le habla a Vica y le dice: ‘mamá, oré como nunca he orado, le oré a Dios, le pedí que no se lleve a mi papá y me dijo que no se lo va a llevar’; es algo muy fuerte para nosotros de un chavo de 15 años que dijera ‘todos pidiendo’ y las niñas orando, al final de cuentas para mi fue un milagro de vida, un milagro de Dios, una segunda oportunidad”, expresó el productor en aquel entonces.

Memo del Bosque está internado en un hospital de Texas, Estados Unidos, y está reunido con su familia. (redes/Instagram)

En aquel momento, Del Bosque reflexionó sobre la energía y el poder de los buenos deseos de la gente.

“Cuando hay tanta oración sobre un mismo fin se mueve la energía, se mueve la fe, de pronto Dios voltea y te hace el milagro”, dijo.

A partir de ese milagro, Memo trató de vivir magnificando cada momento que cuando estás sano lo das por hecho y tal vez no se le da la debida importancia, en parte por la velocidad con la que se vive ahora.

“Cómo valoras esas cosas que tienes todos los días”, expresó entonces.