Director de la orquesta Son Mayor está desaparecido y piden ayuda para encontrarlo

Músico de la orquesta Son Mayor está desaparecido. (redes/Facebook)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su Delegación Regional de Alajuela, solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para ubicar a Jonathan Alberto Delgado Barrantes, de 47 años, quien fue reportado como desaparecido este 18 de marzo de 2026.

Delgado es pianista y además director de la agrupación Son Mayor, lo que ha generado aún más preocupación entre colegas, amigos y seguidores de la orquesta.

Según el informe oficial, fue visto por última vez este martes 17 de marzo en el sector de El Invu Las Cañas o los alrededores de Desamparados de Alajuela y desde entonces se desconoce su paradero.

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Las autoridades hacen un llamado a la población para que, si cuenta con cualquier información que ayude a ubicarlo, la brinde de inmediato al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Además, en la página de Facebook de la orquesta también están haciendo el mismo llamado y habilitaron el número 6364-7777.