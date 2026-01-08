Más luto en la música costarricense: muere a los 54 años querido músico exintegrante de la Orquesta Son Mayor

La música costarricense vuelve a estar de luto este 2026 con el fallecimiento de otro querido artista, exintegrante de grupos musicales como la Orquesta Son Mayor y Erick Sánchez y su orquesta.

Este miércoles por la noche trascendió en redes sociales la muerte del percusionista Víctor Varela. Las causas del deceso no trascendieron. Tenía 54 años.

Víctor Varela falleció este miércoles 7 de enero. (Facebook/Facebook)

Teatro comunicó fallecimiento

La muerte de don Víctor fue comunicada en un posteo que hicieron en el Facebook del Teatro Reventón, donde el artista se encargaba de musicalizar las previas a cada obra de teatro y durante el intermedio.

“Nuestro amado compañero Víctor Varela ha partido con el Señor. Hoy un gran músico se suma al mejor grupo musical de todos… al del cielo”, comunicó el teatro junto a una foto del músico.

Reacciones de excompañeros

Las reacciones ante el fallecimiento no se hicieron esperar. El Grupo Son Mayor publicó una despedida en honor a su exintegrante.

“De parte de la Gerencia y todo el personal de la Orquesta Son Mayor nos unimos al dolor por la partida a la casa del Creador de nuestro amigo Víctor Varela, quien fuera parte de la Orquesta en algún momento. Paz y fortaleza a sus familiares en estos momentos tan dolorosos”, indicó la agrupación en sus redes sociales.

Por su parte, el músico Erick Sánchez también dedicó emotivas palabras a Varela, quien fue parte de Erick Sánchez y su orquesta.

Víctor Varela murió a los 54 años. Cumplía 55 en marzo. Fotografía: Facebook. (Facebook/Facebook)

“Buen viaje hermano, estoy realmente dolido como para escribir todo lo que siento, pero hace un mes nos vimos y cada abrazo siempre fue de corazón. Se me va un hermano de mi camada, gracias por tu aporte a Erick Sánchez y su orquesta. Hoy descansa en paz Víctor Varela, gracias por todo hermano. La gozamos mi hermano, la gozamos”, escribió Erick Sánchez en Facebook.

Gremio artístico de Costa Rica de luto

La muerte de Víctor sacude al gremio musical de nuevo, dos días después del fallecimiento, a los 74 años, del músico argentino radicado en Costa Rica Adrián Goizueta.

El domingo también partió de este mundo el actor Luis Alberto “Lucho” Barahona, otra muerte que enlutó al medio artístico costarricense.