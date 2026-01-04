Fallece el actor Lucho Barahona

Lucho Barahona dejó muchos amigos del teatro, quienes pasaban muy pendientes de él.

El mundo de la farándula y las artes escénicas de Costa Rica despide hoy a uno de sus grandes: Luis Alberto “Lucho” Barahona Rivera.

El dramaturgo, actor y director que marcó generaciones con su trabajo en teatro y televisión, falleció este 4 de enero a los 94 años, dejando un legado imborrable en la cultura nacional.

LEA MÁS: ¿Se fueron a los gritos y golpes Juan Vainas y Chibolo? Esto fue lo que respondió esposa de Mauricio Astorga

Su deceso fue confirmado por la actriz María Torres, quien desde siempre ha sido una de sus grandes amigas.

Barahona, chileno de nacimiento y quien encontró en Costa Rica su segundo hogar tras llegar al país hace más de medio siglo, fue figura emblemática del teatro independiente y de la televisión nacional. A lo largo de su vida estrenó decenas de obras y fue un maestro para muchos actores y actrices que hoy reconocen su influencia.

Alejandro Rueda visitaba constantemente a Lucho Barahona en el albergue. (redes/TikTok)

Durante sus últimos años, la salud de Lucho se vio afectada por el paso del tiempo y las secuelas de una aparatosa caída que sufrió en el 2020. Además, padecía Alzheimer, una enfermedad que lo acompañó en sus últimos días.

LEA MÁS: Sobrina de Lucho Barahona explica porqué pelea contra María Torres por custodia del actor

Tras la dolorosa partida de su pareja de toda la vida, el también actor Luis Alvarado, Lucho pasó por momentos muy difíciles. Luego de ese sensible fallecimiento, Barahona fue hallado en su casa en condiciones complicadas y, al no poder valerse por sí mismo, comenzó un proceso de atención médica que lo llevó primero al Hospital Calderón Guardia, y luego al cuido constante en un albergue para adultos mayores.

LEA MÁS: Fallece pareja del actor Lucho Barahona, quien pasó días junto a su cuerpo sin poder hacer nada