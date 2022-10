¡DJ Choché la pegó! Tico estará en el concierto de Daddy Yankee de Honduras

Choché Romano estuvo haciendo mezclas con su propia consola en ambos conciertos de Daddy Yankee. Instagram

Aunque muchos asistentes a los conciertos de Daddy Yankee se extrañaron al ver a Choché Romano presentándose como DJ y no como comediante, lo cierto es que el colochudo lo hizo tan bien que lo invitaron a seguir en parte de la gira del Cangri por Centroamérica.

El también presentador estará animando al público que asista al concierto que el “Big Boss” dará el próximo 8 de noviembre en el estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, de Honduras.

Choché fue el DJ del show de animación que presentaron Jair Cruz, el Tigre Tony y los teloneros Tapón y Dani Maro previo a ambas presentaciones del reguetonero en nuestro país.

Según contó, allí hizo amistad con un grupo de hondureños que estaban cubriendo el concierto y le salió una oferta de trabajo para ser parte del grupo de entretenimiento hondureño.

“Hablando de todo un poco con la producción surgió la posibilidad de ir a trabajar, tanto en la parte de producción como la parte de entretenimiento. Hice muy buena amistad con varias páginas y reporteros que estaban de Honduras cubriendo el concierto en Costa Rica y una cosa llevó a la otra y, si Dios me lo permite, terminamos de cuadrar los últimos detalles y es un 90% seguro que esté dentro de la planificación de la breteada y el entretenimiento que habrá en el concierto de Honduras”, contó.

Daddy Yankee continúa con su gira por Centroamérica. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero)

Todo el arsenal

Choché nos había contado el jueves anterior que desde hace siete años aprendió a mezclar música, pero solo lo hacía frente a su familia, amigos o en sus redes sociales y que los conciertos del “Big Boss” serían su debut de manera oficial.

“En Honduras hay un programa muy pegado de un grupo de animadores, algo similar a lo que hicimos nosotros acá con Jair y Tony, pero son unos maes que tiene un complejo de bares, un bus fiestero, es como otro concepto, no va a haber un solo DJ que le va a abrir sino que es todo un concepto que están desarrollando ellos allá. Yo me voy a llevar todo, mi mezcladora, mis micrófonos, hasta el show de stand up comedy debajo del brazo, llevo todo mi arsenal a ver qué funciona y qué ocupan”, explicó.

Choché dice estar disfrutando mucho esta nueva faceta y que hasta más bretes le han salido ya. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero)

El también presentador de televisión además aclaró que a él las críticas de los que no le gustó su presentación lo tienen sin cuidado, porque desde hace años tiene un lema en el que se basa para seguir trabajando fuerte.

“Si usted no quiere que lo critiquen, no haga nada; esa ha sido mi bandera. Recibí muy buenos comentarios y consejos de DJ´s que yo respeto y admiro mucho y se los agradecí muchísimo. Y a mis ‘haters’ (odian) amados solo les digo, ¿qué sería de mi vida sin ellos?”, mencionó.

Choché además nos confirmó que le salieron dos fiestas grandes para trabajar como DJ y que estará animando las fiestas de Santa Cruz. Además, dos empresas más lo contrataron a él, a Tapón, Jair Cruz y al Tigre Tony para su fiesta de Navidad lo de ver el show “Como antes” en el concierto del “Cangri”. Es decir, brete es lo que le sobra.