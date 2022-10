“Dj Choché Romano” dio a conocer el colocho que se le hizo en el concierto de Daddy Yankee

Choché Romano hizo de DJ en el concierto de Daddy Yankee. Facebook.

El humorista y ahora DJ, Choché Romano, confesó que se enredó un par de veces a la hora de programar música antes del concierto de Daddy Yankee debido a los nervios que sentía.

A pesar de eso, aseguró que la experiencia valió la pena.

“Me sudaban las manos, se me quebraba la voz cuando hablaba; sabía que tenía un jurado de miles de personas calificando lo que iba a hacer. Veía a todos los DJ’s más pro de este país ahí presentes y solo podía externarles mi admiración, son unos grandes de verdad. Esto le afloja las piernas a cualquiera; me enredé 2 veces, se me confundieron las carpetas que yo mismo organicé , pero saben que es lo más increíble de todo… ¡LO HICE! Estaba ahí poniendo música para disfrutar y que 31.000 personas pudieran olvidarse de tantas cosas, del corre corre diario y por unas horas solo quisiéramos recordar muchas canciones que nos traen nostalgia y una biblioteca enorme de recuerdos”, reveló.

A Choché le tocaba programar música vieja para que los asistentes al concierto calentaran un poco antes de la presentación del Cangri.