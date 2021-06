Yo pasaba superagüevada porque aunque dicen que el físico no es importante, la verdad es que eso cambia la vida, yo nunca fui así, y lo resentía. Por ejemplo, cuando está bonita la gente en la calle paraba el carro para que pasara y cuando no, pegaban un grito diciéndome gorda o más bien me querían levantar, en los buses sobra quién dé campo y si estaba gorda nadie ni vuelve a ver. También me pasaba que cuando salía con amigas y alguien me llamaba, yo iba pensando en que ligué y no, era para que le ayudara con alguna de mis amigas.