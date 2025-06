Doctor le hizo advertencia a Marianela Valverde: “Ha sido una de las noches más difíciles”

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona esperan que su hija dure más tiempo en nacer. (Redes/Instagram)

La expresentadora Marianela Valverde está viviendo días bastante angustiantes con su embarazo, el cual aún no está a término, pues su bebé Macarena apenas tiene 32 semanas de gestación y ya quiere salir de la pancita.

La también modelo e influencer contó que pasó una noche muy difícil, con muchas contracciones y que el doctor ya le advirtió que en cualquier momento rompe fuente.

Lo que más le preocupa es que si su bebé nace antes de tiempo deberá permanecer en incubadora y su mayor deseo es poder llevársela a su casa pronto.

“He estado con contracciones bastante intensas, prolongadas, ayer, por ejemplo, durante el día tuve varias contracciones y la noche fue complicadita, de hecho ha sido una de las noches más difíciles, por momentos pensé que no iba a poder sacar la tarea y que hasta ahí iba a llegar mi embarazo, pero gracias a Dios superamos la noche y hoy sumamos un día más.

“El doctor me dijo que en cualquier momento alguna de las contracciones que tengo van a romper fuente y voy a tener que salir rumbo al hospital. Ya no hay mucho que hacer, estoy con el medicamento a tope, con reposo a tope, incluso dentro de la casa cuando me tengo que mover para equis cosa, lo hago en silla de ruedas, no puedo estar mucho tiempo acostada porque también me causa contracciones, entonces tengo que estar variando entre acostada y sentada”, explicó.

Marianela Valverde contó que su útero está listo para dar a luz

Nela contó que el sábado tiene la última cita para la maduración de los pulmones de su bebé, que sería la sexta inyección, y que también tiene cita con su doctor el próximo miércoles, por lo que su mayor deseo es que seguir aguntando hasta entonces.

“En el monitoreo que me hicieron ayer notaron que estoy en el pico más alto de contracciones, por esa razón las enfermeras no creen que llegue al 28 de junio que era cuando tenía mi última puesta del intravenoso y bueno, el médico ahora apuesta a que por lo menos llegue a la semana 34 al menos, el lunes cumpliría 33 semanas”, explicó.

Marianela Valverde desea que su hija Macarena nazca sin complicaciones. (Instagram/Instagram)

La expresentadora del programa Combate aseguró que no pierde la fe y que lo mejor de todo es que su hija está muy bien, que está ganando peso y que según le dijeron los doctores si nace ahorita podrá respirar solita y no necesitará de estar pegada a máquinas.