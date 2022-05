Doctor Strange en el Multiverso de la locura: Tres cosas que debe saber antes de ver la película

La siguiente parada en el camino del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Doctor Strange en el Multiverso de la locura) que llega a los cines costarricenses este miércoles.

La última vez que vimos al Strange fue en la película Spider-Man: No way home, en la que un hechizo que realizó para que las personas olvidaran quién es Peter Parker, le salió mal y abrió las puertas del Multiverso, lo que permitió que, además del Hombre Araña de Tom Holland, viéramos a los personajes arácnidos interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, además de algunos de los villanos de ellos.

Doctor Strange sería juzgado por los Illuminati. Foto: Marvel Studios

Si bien al final de la película parece que todo termina tranquilo, a excepción de Peter Parker, quien fue olvidado por todos, hasta por su amigo Ned y su novia MJ, en esta nueva película de Doctor Strange exploraríamos las consecuencias que tuvo ese hechizo fallido con la apertura del Multiverso.

Antes de analizar lo que debemos saber para ver esta película, les dejo la sinopsis oficial: “Doctor Strange con la ayuda de aliados misticos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”.

¿Quién es Doctor Strange?

En los cómics, el doctor Stephen Strange es un hábil cirujano que sufre un accidente de tránsito que deja sus manos muy malheridas.

Incapaz de volver a trabajar tras ser tratado sin éxito por la médicina occidental, el camino lo lleva a Oriente, a Kamar-Taj, en el Tíbet.

Bajo la tutela de The Ancient One, aprende las artes místicas y descubre los ilimitados poderes a su disposición y modos de sanarse mientras protege al mundo.

Esto lo vimos muy bien tratado en la película “Doctor Strange: Hechicero Supremo”, estrenada en el 2016, en la que Benedict Cumberbatch empezó a interpretar al personaje.

La historia de origen es muy similar a los cómics, solo varía que Kamar-Taj se ubica en Nepal y no en el Tíbet.

En esa cinta, Strange logra vencer a Kaecillius y sus seguidores y al poderoso Dormammu, de la Dimensión Oscura.

A Stephen lo vemos luego en Thor: Ragnarok; Avengers: Infinity War; Avengers: Endgame y en la mencionada Spider-Man.

La Bruja Escarlata también tendría gran importancia en la película. Foto: Marvel

¿Qué es el Multiverso?

Sin duda, con solo el nombre, sabemos que el Multiverso será clave en la película.

Para intentar decirlo de forma sencilla, el Multiverso son distintos universos que conviven de forma parelela.

En estos universos las cosas pueden pasar de forma similar al que conocemos, pero todos tienen sus diferencias, algunas más grandes que otras.

Por ejemplo, en un universo existe el Capitán América y en otro la Capitana Carter. En un universo Spider-Man es Tobey Maguire, en otro es Andrew Garfield y en otro lo es Tom Holland.

El universo de los cómics se llama “Tierra 616″, donde se desarollan las historias principales. Las variantes de esta historia principal se desarrollan en otros universos.

El universo de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es la Tierra 199.999, por eso las historias no son 100% como en los cómics.

En la serie de Loki, que se estrenó a mitad del año pasado en Disney+, se dio una ruptura del Multiverso y eso colaboró a que el hechizo de Strange, en la cinta del arácnido, se saliera de control.

Sam Raimi es el director de la cinta. Foto: TW

¿Quiénes son los Illuminati?

Como queda claro en los tráilers de la película, el grupo conocido como los Illuminati será muy importante en la trama y da la impresión de que juzgará a Strange por sus intromisiones en el Multiverso.

En los cómics, los Illuminati son un grupo secreto formado por algunas de las mentes más brillantes del Universo Marvel. Los héroes que integran dicho grupo combinan inteligencia y recursos para estudiar diversas situaciones y así poder anticiparse a amenazas futuras que puedan afectar el planeta.

El grupo está compuesto por: Tony Stark (Iron Man); el Profesor Xavier de los X-Men; Namor, el rey de la civilización submarina de la Atlántida; Reed Richards (Mr. Fantástico), líder de los 4 Fantásticos; Doctor Strange, el Hechicero Supremo y Black Bolt, rey de los Inhumanos.

[ Cinco cosas que debe saber antes de ir a ver “Spider-Man No Way Home” ]

En la película, este grupo dará pie a regresos, a nuevas interpretaciones o hasta el brinco de la animación al live action.

Patrick Stewart retomaría su papel como el Profesor X de las famosas películas de los X-Men, que se convertirían en canon.

Hayley Atwell, quien interpretó a la agente Carter desde la primera película del Capitán América, ahora sería la que portaría el escudo como la Capitana Carter (tal y como lo vimos en la serie animada What if…?).

Ioan Gruffudd volvería a ponerse el traje de los Cuatro Fantásticos como Mr. Fantástico. E, incluso, lo que sería la gran sorpresa, Tom Cruise podría darle vida a una versión de Tony Stark.

Todo esto gracias al Multiverso ya que, al igual que con Spider-Man, cada héroe puede tener diversas versiones en diversos universos. Incluso veremos a varias versiones del Doctor Strange.

Ah, no quiero olvidar que la película es dirigida por Sam Raimi, director de la trilogía del Spider-man de Tobey Maguire, por lo que se espera que el terror diga presente.