Doctora que operó a Maricruz Leiva salió bien librada del juicio del Colegio de Médicos

La periodista Maricruz Leiva había denunciado ante el Colegio de Médicos y Cirujanos a la doctora Fallas por operarla sin su consentimiento y sin ser cirujana plástica. Foto: John Durán La periodista Maricruz Leiva había denunciado ante el Colegio de Médicos y Cirujanos a la doctora Fallas por operarla sin su consentimiento y sin ser cirujana plástica. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

El Tribunal de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos ya resolvió el caso en contra de la doctora Jennifer Fallas Guevara y concluyó que no violentó ninguna norma interna de la institución cuando operó a la periodista Maricruz Leiva.

Es decir, la eximieron de toda responsabilidad gremial por los hechos que le atribuye la expresentadora cuando la operó en setiembre de 2018 en su clínica Médico Splendor.

Luego de la denuncia presentada por Leiva, la fiscalía del Colegio de Médicos informó en junio del año pasado que la doctora habría cometido infracciones a varios de los artículos del Código de Ética del colegio, por lo que el caso se elevó a un juicio interno.

Días atrás ambas partes recibieron la notificación de que el caso quedaba archivado, pues tanto el tribunal como la junta directiva de la institución médica, no encontraron pruebas suficientes para proceder con la suspensión del ejercicio de la medicina ni aplicarle multas económicas a la doctora Fallas.

Cabe destacar que aún está pendiente el proceso legal que lleva el Ministerio Público en contra de la “la doctora de las misses” por el delito de mala praxis cuyas investigaciones no han concluido.

El abogado defensor de la doctora Jennifer Fallas indicó que ella se encuentra muy satisfecha y contenta por la resolución del Tribunal de Ética. Archivo El abogado defensor de la doctora Jennifer Fallas indicó que ella se encuentra muy satisfecha y contenta por la resolución del Tribunal de Ética. Archivo (Silvia Nunez)

Apelarán el fallo

Maricruz Leiva dijo este lunes estar muy tranquila y confiada en sus abogados Mauricio Brenes y Avi Maril, quienes apelarán dicha resolución.

“Tengo mucha paz en mi corazón. Esto lo he puesto en manos de Dios y confío totalmente en sus designios y en mis abogados. Sigo en mi lucha diaria contra el dolor, asisto todas las semana a terapia, pero vivo feliz y en paz”, dijo la comunicadora.

Brenes aclaró que dicha resolución es “un proceso disciplinario interno que aún no está firme, pues todavía tiene recurso de revocatoria y de apelación ante el superior” y ellos recurrirán a este.

Según la ley, pueden presentar un recurso de revocatoria ante la junta directiva del colegio para que deje sin efecto la resolución y también pueden apelar el fallo ante la asamblea del Colegio de Médicos y Cirujanos.

En marzo de 2019 la periodista anunció que había presentado la denuncia ante el Colegio de Médicos en contra de Fallas, esto junto a sus abogados. Foto: Mayela López En marzo de 2019 la periodista anunció que había presentado la denuncia ante el Colegio de Médicos en contra de Fallas, esto junto a sus abogados. Foto: Mayela López (Mayela López)

El abogado de la periodista recalcó que esta resolución no tiene nada que ver con el proceso penal por el delito de lesiones culposas (mala praxis) que se le reprocha a Fallas y que es totalmente aparte de este proceso disciplinario que lleva el Colegio de Médicos.

“La lucha de doña Maricruz Leiva es precisamente para que este tipo de desinformación deje de circular”, dijo.

No hubo faltas

Por su parte, el abogado José Miguel Villalobos, defensor de la doctora, aseguró que ellos están muy satisfechos con este resultado y en especial porque se demuestra que la doctora nunca mintió con su profesión y que ella siempre cumplió con todos los procedimientos postoperatorios de su cliente.

Leiva había denunciado que Fallas le hizo la liposucción sin ser cirujana plástica (solo está acreditada como médico general) y que además, lo hizo sin su consentimiento. También la acusó de no atenderla de la forma adecuada cuando empezó a sentirse mal días después de la operación.

“No es cirujana plástica, pero la ley permite hacer ese tipo de cirugía aún a las personas que no son cirujanos plásticos, tan es así que, el propio tribunal de ética del colegio consideró que no hubo ninguna falta en ese tema”, explicó Villalobos.

El abogado penalista José Miguel Villalobos dice estar muy satisfecho con el fallo, el cual demuestra que el proceder de su clienta fue el adecuado. Foto: Melissa Fernández El abogado penalista José Miguel Villalobos dice estar muy satisfecho con el fallo, el cual demuestra que el proceder de su clienta fue el adecuado. Foto: Melissa Fernández (MELISSA FERNANDEZ SILVA)

Según el defensor, con esta resolución también quedó claro que ambas partes habían llegado a un acuerdo de canje publicitario a cambio de la operación y que “el canje es una forma de pago”, por tal motivo no procedía el pago de honorarios.

“El tribunal de ética consideró que no se probó ninguna falta en cuanto a la atención postoperatoria de la paciente y, en cuanto al consentimiento informado, consideró que ese es un tema que está en el expediente que está en la Fiscalía y que correspondía a la denunciante probar lo del consentimiento, o sea, que no se había dado, no trajo ninguna prueba sobre eso, por eso se recomendó archivar la causa porque no había ninguna razón para sancionar a la doctora Fallas”, mencionó Villalobos.

Maricruz estuvo varios meses en cuidados intensivos en el hospital San Juan de Dios luego de presentar lesiones graves en su abdomen y espalda luego de la liposucción que se hizo en setiembre de 2018. Facebook Maricruz estuvo varios meses en cuidados intensivos en el hospital San Juan de Dios luego de presentar lesiones graves en su abdomen y espalda luego de la liposucción que se hizo en setiembre de 2018. Facebook

No existió mala praxis

El abogado penalista José Miguel Villalobos también representa a Fallas en el proceso judicial que lleva a cabo el Ministerio Público y según dijo, ambos están muy tranquilos, más al ver el fallo del tribunal del Colegio de Médicos, aunque son al final dos vías diferentes.

En este caso la denuncia también puede ser elevada a un juicio público o bien archivarse si no se encuentran las pruebas suficientes en contra de la demandada.

Para ellos, nunca existió una mala praxis y que la que falló fue Leiva al no indicar que ya se había realizado otras cirugías en su abdomen y espalda.

La periodista indicó que aún sigue recibiendo terapias y luchando contra el dolor físico y mental por las quemaduras en su piel. Archivo La periodista indicó que aún sigue recibiendo terapias y luchando contra el dolor físico y mental por las quemaduras en su piel. Archivo

“La paciente no dijo la verdad cuando llenó el formulario, en cuanto a que ya tenía otras cirugías previas, y las cirugías previas lo que hacen es quitar oxigenación a los tejidos de la piel, cuando la oxigenación se va perdiendo, pues evidentemente la reacción de la piel ante las siguientes cirugías es cada vez menos adecuada.

“Ella (Leiva) siempre ha dicho que lo que se le hizo fue que se le quemó, como si un láser hubiera quemado la piel y eso es absolutamente falso. Lo que ocurrió donde se ve toda la piel negra que ella ha mostrado en imágenes, eso se llama necrosis, que es cuando la piel se muere por falta de oxigenación, por eso toma un color negro y no es porque un láser la haya quemado”, aseguró Villalobos.

Esta resolución del Tribunal de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos podría llegar a influir en la investigación que lleva la Fiscalía en cuanto al tema si una médico general puede hacer una cirugía plástica y si la atención postoperatoria que recibió Leiva fue la adecuada.

