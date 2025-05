Domingo Argüello ya salió del hospital y no va a creer quién lo operó

Domingo Argüello, de 52 años, es el alcalde de Montes de Oca. (redes/Captura de video)

El acalde Domingo Argüello García ya salió del hospital tras ser operado de un tumor en su nariz y, según contó, la cirugía fue todo un éxito.

El jefe de la alcaldía de Montes de Oca explicó que la operación fue ambulatoria y que el encargado de extraerle el melanoma, el cual era invasivo y algo agresivo, fue su propio primo, el doctor Alberto Argüello.

A la operación lo acompañó su papá, don Rodrigo Argüello, pues por los medicamentos tiene prohibido manejar de momento.

“Gracias a Dios todo se fue, véanme hoy así, mañana pareceré que me agarró Tayson (Mike Tayson, el boxeador) y esperamos estar de pronto de vuelta”, dijo entre risas.

Este es el tercer tumor que le extraen al exlocutor de 103 y expresentador de televisión, quien el año 2000 fue diagnosticado con cáncer de piel.

“He tenido que luchar contra el cáncer de piel desde hace muchos años. La primera vez que se me detectó fue por allá del 2000 y me lo detectaron en la frente. Se me hizo como una espinilla muy rara y resultó que era un melanoma. Me lo quitó una doctora y tenía que estarme revisando. El tiempo pasó y seguía examinándome, pero después me volvieron a salir unos puntitos muy raros. Entonces me recomendaron al doctor Mauricio Mora Miranda (dermatólogo). Y me detectó uno en la cabeza, despuesito de la frente.

“Igual tuvo que hacerme una extracción, se hizo la biopsia, y también salió positivo, entonces tuvieron que hacerme la extracción del pedacillo y por dicha y gracias a Dios, todo salió bien, porque han sido tumorcitos benignos”, nos había contado en abril cuando apenas estaba planeando operarse de nuevo.

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, espera volver pronto a su trabajo. (redes/Cortesía)

En esta nueva operación le cortaron varias capas de piel para quitarle todo el melanoma y después vendría la parte reconstructiva de la nariz.