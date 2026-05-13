Don Francisco regresa a la televisión a 11 años del fin de “Sábado Gigante”

La cadena Univision confirmó este martes el regreso a la pantalla de Don Francisco, uno de los presentadores más icónicos de la televisión hispana.

El anuncio llega exactamente 11 años después del final de Sábado Gigante, el histórico programa que convirtió al chileno en una figura querida en toda América Latina y Estados Unidos.

Mario Kreutzberger, el famoso Don Francisco, tiene 85 años. (Instagram/Instagram)

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Regresará con un programa de entrevistas

Según informó Univisión, Don Francisco volverá al aire en las próximas semanas con una nueva producción de temporada enfocada en entrevistas a grandes figuras del mundo hispano.

Aunque la cadena no reveló muchos detalles, adelantó que el formato estará cargado de “sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables”.

“Don Francisco, una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión hispana, regresa a Univision con una nueva serie de programas de entrevistas a grandes figuras del mundo hispano, en un formato que combina la cercanía de una conversación íntima con la fuerza y la emoción de un gran evento televisivo”, indicó la cadena, según recopiló la prensa internacional.

“Todavía hay historias que contar”

Por medio de Instagram, Don Francisco reaccionó a la noticia y aseguró sentirse emocionado y agradecido por regresar a la televisión.

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“Recibo con mucha alegría y gratitud esta nueva oportunidad de volver a Univisión, una casa que ha sido parte fundamental de mi vida y de mi historia. Quiero agradecer sinceramente a Televisa Univisión por la confianza, y al público, que durante tantos años me ha acompañado con cariño, generosidad y lealtad”, afirmó.

Don Francisco ganó fama en Latinoamérica y Estados Unidos por su paso por Sábado gigante. (Wilfredo Lee)

Un regreso lleno de nostalgia

El famoso conductor también reflexionó sobre lo que significa volver a la pantalla después de tantos años.

“Sigo sintiendo que todavía hay historias que contar, personas que escuchar y momentos que compartir. Vuelvo con humildad, con entusiasmo y con el mismo respeto de siempre por quienes están al otro lado de la pantalla. Gracias por permitirme seguir cerca de ustedes”, expresó.

Una leyenda de la televisión hispana

Desde la salida del aire de Sábado Gigante, Don Francisco ha tenido apariciones esporádicas en televisión, incluyendo proyectos especiales de entrevistas en cadenas internacionales como CNN.

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Ahora, su regreso promete despertar la nostalgia de millones de televidentes que crecieron viendo uno de los programas más emblemáticos de la televisión.