El productor Don Stockwell dedicó un bonito mensaje de cumpleaños a su segundo hijo, Ethan, quien este miércoles celebró sus 6 añitos y es igualito al tata.

“Hoy, hace 6 años Dios decidió bendecirme de nuevo con mi segundo hijo Ethan. Es un niño con un corazón hermoso y ser humano tan dulce que es imposible no enamorarse de él. Hoy cumple 6 años y solo puedo agradecer a Dios por ser un hombre tan afortunado y bendecido al tener dos hijos como Michael y Ethan. Feliz cumpleaños mi amor. Tu papá te ama más que nada en este mundo”, publicó Don en su Instagram.

Lo más bonito de la publicación es que también aparece su otro retoño, Michael, quien ya está un poco más grande y comparte con su hermanito.

Nos alegra que todo marche bien en la vida de Don, en especial por el bien de sus hijos.

Don Stockwell salió bien librado de las operaciones y está recuperándose en su casa

Pura vida.

El empresario Don Stockwell ya está mucho mejor de las tres cirugías a las que fue sometido en enero.

“La operación fue un gran éxito, ya me sacaron la vesícula, ya me arreglaron la hernia umbilical, ya me cerraron los abdominales con la hernia que estaba salida ahí y me pusieron una faja que tengo que usar por diez días. Si estoy con bastante dolor, pero gracias a Dios estoy muy bien”, dijo en sus historias luego de pasar varios días en el hospital.

En aquel momento, Don agradeció todas las oraciones y mensajes que le enviaron luego de contar que iba para el hospital y que estaba muy asustado por la operación.

“Ya estoy tranquilo en casa, entonces, disfruten su fin de semana que yo voy a estar aquí en cama descansando”, dijo.