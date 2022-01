Don Stockwell salió bien librado de las operaciones y está recuperándose en su casa

Don Stockwell ya está en su casa recuperándose de las operaciones a las que fue sometido este viernes. Instagram

El empresario artístico Don Stockwell ya despertó y se recupera satisfactoriamente de las tres cirugías a las que fue sometido este viernes.

Este viernes, minutos después de las 10 p.m. y a través de su cuenta de Instagram, el famositico contó que ya se encontraba en su casa y que estaba muy bien de salud.

“La operación fue un gran éxito, ya me sacaron la vesícula, ya me arreglaron la hernia umbilical, ya me cerraron los abdominales con la hernia que estaba salida ahí y me pusieron una faja que tengo que usar por diez días. Si estoy con bastante dolor, pero gracias a Dios estoy muy bien”, dijo en sus historias.

Don, además, agradeció todas las oraciones y mensajes que le enviaron luego de contar que iba para el hospital y que estaba muy asustado por la operación.

“Ya estoy tranquilo en casa, entonces, disfruten su fin de semana que yo voy a estar aquí en cama descansando”, dijo.