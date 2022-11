Don Stockwell está furioso y espera una disculpa de Gonín con Teletón

Con Stockwell la vida es un Don”. Foto: Don Stockwell para LN

Don Stockwell debutó como presentador en la Teletón este fin de semana y quedó más que contento con lo que hizo y principalmente de que se lograra la meta.

Sin embargo, le quedó un sinsabor luego de las palabras de Gonín en contra de la organización.

Ante esto, dejó ver en sus redes sociales que espera una disculpa pública del artista hacia el evento que se hace en beneficio del hospital Nacional de Niños.

Gonín a la Teletón: “Yo lo que pido es respeto para el artista nacional”

“El trabajo para un evento benéfico se hace SIN queja, sin esperanza de recompensa o trato especial, se hace con el corazón sabiendo que lo que importa es llegar a la meta para ayudar a los niños y sus familias, que realmente están sufriendo. Ninguno de los artistas nacionales o internacionales trabajaron en la Teletón bajo las condiciones normales del trato de artistas porque sabían que esta es una labor de amor.

“Cuando veo a artistas que respeto ‘quejándose’ por no ser tratados como ‘merecen’ me enfurece. Obviamente en los eventos benéficos no hay gran bufete de comida, obviamente hay atrasos, estas situaciones se aguantan con una sonrisa sabiendo cuál es el fin, no es el ego, son los niños. Esperaría una disculpa hacia la Teletón de Gonín, a quien conozco como buena persona, que obviamente tuvo mal día”, dijo el presentador en sus redes sociales.

De verdad que esa bronca todavía trae mucha cola.