Gonín a la Teletón: “Yo lo que pido es respeto para el artista nacional”

Gonín no se arrepiente de lo que dijo sobre la organización de la Teletón. Cortesía.

Un poco más tranquilo pero convencido de que hizo lo correcto, el cantante Gonín asegura que no se arrepiente de la publicación que hizo sobre la supuesta mala organización de la Teletón y que provocó que él no se presentara el sábado anterior.

Él denunció en sus redes sociales que tuvo que esperar tres horas para poder cantar y además, vio un trato diferenciado con respecto a los artistas internacionales.

Angie Valverde le dice a Gonín: ‘Si es muy diva y quiere camerino y comida, ¡páguelo!’

-Ya en frío, ¿por qué fue que hizo esa publicación?

Porque si no explicaba por qué me iba, iba a quedar mal, la gente no sabía por qué fue. Dejé que terminara la Teletón porque no quise que la gente dejara de ayudar por eso, ya cuando la cosa terminó fue que hice mi reclamo.

Fue por respeto a la gente que no tiene la culpa de lo que pasa, y la organización en lugar de excusarse, podría pedir una disculpa y ya. A nadie se le hace esperar tres horas, yo he estado en otras y hay atrasos de lo más una hora, jamás tanto tiempo, ya eso es mala organización y punto.

-¿De cuánto era su presentación?

Esa es otra, solo cinco minutos porque era con Killa, no me dieron mi espacio para cantar “Playa, Montaña y Sol”, como yo quería. Ya eso me tenía incómodo, pero fui para ayudar, aunque sabía que la gente lo quería escuchar, aún así me fui corriendo para poder colaborar.

-¿Es la primera vez que le pasa algo así?

Siempre he visto que hay mejor trato para los internacionales y que pueden cantar lo que quieran, pero esta vez que hubo tantas cosas, ya no me aguanté, para que la gente supiera.

-¿Lo han contactado para disculparse?

No, ellos están molestos porque quieren que la gente piense que todo fue perfecto, que no hubo atrasos y no quieren disculparse y más bien lo que hacen es poner excusas.

Gonín dice que no cantó en la Teletón porque le hicieron mala cara, ¿quién fue?

-¿Cree que ya no lo volverán a invitar?

Más que me vuelvan a invitar, yo lo que pido es respeto para el artista nacional, que lo traten como se merecen, no importa si yo no voy el otro año pero quizá con esto les dé un poquito de vergüenza y nos traten mejor.

-¿Qué piensa del comentario de Angie Valverde en donde dice que es falta de humildad suya?

No me gusta hablar mal de una mujer, pero creo que no hizo lo correcto. No sabe de dónde vengo corriendo, que esperé tres horas, puso que como que yo quería un camerino aparte y no, yo solo pido lo mismo para todos, que los nacionales compartamos con los de afuera y en las mismas condiciones. Yo no soy ningún juega de vivo... ¡Si yo he cantado en los lugares más pobres, con un parlante chiquitico y un micrófono que ni suena!

-¿Hay otros artistas que lo han apoyado?

Sí he sentido más apoyo de la gente, me ha sorprendido porque la gente cuando piensa algo negativo tiende más a comentar que cuando piensa algo positivo y aún así noto más apoyo de la gente hacia mi persona. Hay colegas como Toledo, que ni lo invitaron este año, que me apoyan, igual mi hermano, que me dijo que estaba bien lo que yo había hecho.