Don Stockwell llega a acuerdo con hijo de la chef Doris Goldgewicht para evitar juicio por estafa

El empresario Don Stockwell fue denunciado Adrián Goldgewicht por el delito de estafa y el juicio era este lunes

Por Silvia Núñez
Don Stockwell había sido denunciado por Adrián Goldgewicht por el delito de estafa. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El empresario Don Stockwell Ulloa llegó a un acuerdo económico con el hijo de la chef Doris Goldgewicht, quien lo había denunciado por estafa.

Los procesos judiciales promovidos por Adrián Goldgewicht y los señores identificados como M.G. y M.O. en contra de Stockwell Ulloa no llegarán a juicio, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo confidencial que resuelve de forma definitiva el conflicto entre ellos.

Este caso estaba programado para iniciar juicio este lunes 9 de marzo; sin embargo, antes de que comenzara el debate, las partes decidieron negociar.

“Como parte del acuerdo, la acusación por el presunto delito de estafa ha sido solventada y retirada mediante una medida alterna de conciliación entre las partes. El señor Don Stockwell Ulloa ha cumplido con las obligaciones correspondientes, dejando a las partes plenamente resarcidas conforme a los términos del acuerdo alcanzado”, dice un comunicado que enviaron por parte del empresario artístico.

Debido a las cláusulas de confidencialidad incluidas en el acuerdo, los involucrados indicaron que no realizarán comentarios adicionales sobre el caso, ni a través de medios de comunicación ni en redes sociales, más allá de lo indicado en el comunicado.

Adrián Goldgewicht habría invertido unos 40 millones de colones para un concierto organizado por Stockwell y el empresario lo acusó de haberse adueñado del dinero.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

