(Video) Don Stockwell se disculpa por decir que Zorán no canta nada

Don nunca ocultó su apoyo a Pri. Foto: Cortesía. Don nunca ocultó su apoyo a Pri. Foto: Cortesía.

Sin duda que el programa Nace una estrella generó cualquier cantidad de reacciones durante las semanas que estuvo al aire y muchas más este sábado, el día de la final y que consagró a Zorán como ganador.

Uno de los que más activo estuvo en redes sociales fue el productor Don Stockwell, quien hasta organizó un pachangón para celebrar si su apadrinada, Priscilla Díaz, se llevaba el primer lugar.

[ Cantante Priscilla Díaz se sacará el clavo en “Nace una estrella” ]

Incluso Don, hizo una rifa para que la gente que quisiera ir a la fiesta, se apuntara a votar por Pri y así festejar con ella.

A pesar de que el triunfo de Díaz no se dio, la pachanga no se canceló y según se pudo ver en varias historias de Instagram celebraron como si no hubiera mañana y pandemia.

Priscilla Díaz Nace una estrella. Foto: Cortesía Priscilla Díaz Priscilla Díaz Nace una estrella. Foto: Cortesía Priscilla Díaz

Eso le trajo consecuencias al productor debido a que, según admitió, mientras estaba pasado de tragos, dijo que Zorán no cantaba ni mie... en comparación a Priscilla.

En sus redes también Stockwell le tiró a la gente que dice que las producciones de Teletica son manipuladas, pues de ser así, hubiera ganado Pri.

Este domingo publicó un video disculpándose de lo que hizo y admitiendo que había cometido un gran error. También señaló que le gustaría que Zorán abra alguno de sus conciertos, quién sabe cuándo, eso sí.