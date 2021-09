Don Stockwell volvió con su novia: “Ale es la mujer de mi vida y estoy muy feliz”

Don Stockwell y Alejandra González decidieron hacer publica su reconciliación el viernes anterior, pero ya tienen un mes de haberse devuelto los peluches. Instagram Don Stockwell y Alejandra González decidieron hacer publica su reconciliación el viernes anterior, pero ya tienen un mes de haberse devuelto los peluches. Instagram

Don Stockwell anda feliz de la vida porque volvió con su novia Alejandra González, de 24 años, ya que asegura que es la mujer de su vida.

La pareja había terminado su relación a inicios de este año, luego de más de tres años de andar. Hace un mes decidieron darse una segunda oportunidad.

La cosa va tan en serio esta vez que ahora ambos lucen un anillo de compromiso como pacto de amor y respeto. Eso sí, todavía no hay boda.

Ellos conversaron con La Teja sobre cómo estuvo esa reconciliación y esto fue lo que nos contaron:

- ¿Hace cuánto decidieron retomar la relación?

(Don) Hace un mes. Ale es la mujer de mi vida y estoy muy feliz. En las relaciones uno pasa por diferentes etapas y creo que decidimos tomar esta parte de forma seria y volver fuertes. Creo que ya hemos superado muchas etapas que se pasan siendo novios y estamos muy felices de estar juntos de nuevo.

- ¿Cuánto tiempo estuvieron separados?

(Don) Casi seis, siete meses. Es que lo mantuvimos muy callado, lo manejamos muy maduramente. Ale es una mujer increíblemente madura, muy sensata en su forma de pensar y este tiempo que yo estuve soltero me di cuenta lo que tenía en ella, lo que vale como mujer y la falta que me hacía. No necesito nada más en la vida y estoy muy contento de estar de vuelta con ella.

En setiembre de 2017, asistieron juntos a una de las galas de Dancing with the stars y empezaron a hacer más público su amor. Archivo En setiembre de 2017, asistieron juntos a una de las galas de Dancing with the stars y empezaron a hacer más público su amor. Archivo

- ¿Qué fue lo que falló para que decidieran terminar?

(Don) Cosas que pasan en toda relación. Mucha de la culpa fue mía. Lo que aprendí de lo mucho que extrañé a una mujer tan maravillosa como Ale es que si volvíamos iba a tener mucha suerte y gracias a Dios me dio otra oportunidad.

Hemos hablado y lo hemos tomado muy maduramente, estamos muy firmes en los pasos que estamos tomando y muy, muy felices.

- ¿Quién dio ese primer paso para la reconciliación?

(Don, risas) Yo mandé los primeros mensajes a través de terceros y ella fue la valiente de mandarme el primer mensaje. Yo usé terceros, como la hermana y la amiga, para dejarle saber que la extrañaba, pero no me atreví a escribirle directamente. Un día me mandó un mensaje y me alegré muchísimo, agarré esa oportunidad y no la solté.

[ Don Stockwell estrena novia ]

Alejandra González es modelo, locutora y empresaria. Conoció a Don cuando fue una de las candidatas de Miss Costa Rica 2016. Archivo Alejandra González es modelo, locutora y empresaria. Conoció a Don cuando fue una de las candidatas de Miss Costa Rica 2016. Archivo

- ¿Qué decía ese mensaje?

(Don) Fue un ‘¡Hola!’, nada más. Yo me alegré mucho porque no me había atrevido a escribirle.

(Ale) Porque no podía (risas).

(Don) Bueno, sí, porque me tenía bloqueado.

- ¿Hace cuánto fue ese mensaje que rompió el hielo y por qué lo hizo?

(Ale) Fue como para el momento que más nos alejamos, duramos como tres meses sin comunicación absoluta y, bueno, las relaciones pasan por muchos procesos y yo soy de las que creo que cuando una etapa se termina hay que terminarla bien.

Obviamente había sentimientos de por medio y decidí que lo mejor era alejarme por completo, a pesar de que yo trabajo con su mejor amigo. Ese día yo tenía un casting que era importante para mí y era algo que había hablado muchísimo con Don anteriormente, entonces le escribí porque estaba muy feliz y quería contarle.

Don tiene 51 años y Alejandra 24 años.

- Fue la excusa perfecta...

(Ale) Obviamente también quería saber cómo estaba, porque teníamos demasiado de no hablarnos.

(Don) También aprovechó para regañarme. ‘Deje de escribirle a mi hermana’, me puso. Mi entrenadora Tete (Rodríguez) me daba muy buenos consejos y me decía: ‘Date cuenta del nivel de mujer que tenés, que te ama, que es trabajadora, que es buena, ¡despertá güevón!’. Eso me ayudó mucho a darme cuenta de lo que estaba perdiendo. Tete también me ayudaba a mandarle mensajitos.

Estamos en la mejor etapa de la relación, con mucha entrega y buena comunicación.

La pareja usa unos anillos como pacto de amor y respeto. Instagram La pareja usa unos anillos como pacto de amor y respeto. Instagram

- ¿Ya hay planes de boda?

(Don) Tomamos la decisión de que si lo íbamos a hacer lo íbamos a hacer bien. Esto ya no es un juego, ya vamos para cinco años juntos, ella tiene una excelente relación con mis hijos, con mi familia, a la familia de ella yo la adoro y todo lo que viene va a venir a su tiempo. En los tiempos de Dios vamos a estar hablando de matrimonio, pero de aquí en adelante yo no necesito nada más que estar junto a ella.

Ella siempre ha dicho las palabras correctas: ‘Mientras haya paz en la relación, todo funciona’, y eso es lo que estamos buscando tener, una relación muy ‘cool’, muy tranquila y de verdad estamos en la mejor etapa de nuestra vida.

- ¿Están viviendo juntos?

(Don) Ella sigue en su casa en Palmares, yo aquí en San José y tratamos de pasar todo el tiempo que podamos juntos, ella tiene muchos proyectos en San José, entonces a veces se queda aquí.

- ¿Qué significa ese anillo que usa ahora?

(Don) Yo fui a Irlanda con mi mamá y mi hijo Michael, y el amigo de la familia que nos llevó, nos contó una leyenda irlandés muy linda sobre el anillo del corazón o anillo irlandés.

Entonces pensé en Ale de inmediato, porque si uno lo usa con el corazón hacia uno, significa que tu corazón ya está tomado. Compré uno que trae buenas vibras al amor y que compagina con el anillo que le compré a ella. No es un anillo de matrimonio ni de compromiso de boda, sino un anillo de compromiso irlandés que significa que mi corazón es todo tuyo. Era demostrarle mi amor con un anillo, no es que le pedí matrimonio, pero yo uso el mío muy orgullosamente.

- ¿Qué se prometieron para que ese amor perdure para siempre?

(Don) Honestidad.

(Ale) Transparencia.

(Don) Bastante comunicación. Yo creo que a veces por redes sociales, los noviazgos o matrimonios se convierten como en una competencia, entonces nos prometimos que en vez de competir, vamos a apoyarnos y a ser un solo equipo, levantarnos, fortalecer la relación. Hacer ‘date night’ (noche de citas) porque necesitamos darle tiempo a la relación juntos, salir un fin de semana solos una vez al mes. Hicimos una lista de qué fue lo que falló y decidimos cambiarlo.

Don y Alejandra dicen estar viviendo la mejor etapa de su relación amorosa y que ahora sí es para siempre. Instagram Don y Alejandra dicen estar viviendo la mejor etapa de su relación amorosa y que ahora sí es para siempre. Instagram

[ (Video) Don Stockwell se disculpa por decir que Zorán no canta nada ]