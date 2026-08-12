Doris Goldgewicht encontró una forma muy particular de mantener cerca a sus perros después de morir

Fiel al amor que les ha tenido a los perros durante toda su vida, Doris Goldgewicht encontró una forma muy particular de honrar la memoria de sus peluditos y sentirlos cerca después de que mueran.

La reconocida chef y empresaria reveló en una linda y conmovedora historia de Instagram la costumbre que tiene con sus “perrhijos” que cruzan el arcoíris.

Doris Goldgewicht es una reconocida chef y empresaria. (Instagram /Instagram)

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“He tenido perritos desde que tengo memoria”

“He tenido perritos desde que tengo memoria y los he amado como se ama de adeveras y a muchos me ha tocado enterrarlos y siempre, encima, les siembro un arbolito”, contó la simpática chef, muy popular por sus diferentes apariciones en la televisión costarricense.

Pero doña Doris no se quedó ahí, sino que presumió los beneficios que obtiene de esa hermosa costumbre, tomando como ejemplo a una de las mascotas que estuvo con ella por muchos años, pero que ya partió: Cajeta.

Doris Goldgewicht presumió los frutos de Cajeta. (Instagram /Instagram)

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“Estos frutos son del árbol de Cajetita, a quien tuve en mi casa por casi 18 años”, dijo Goldgewicht con una foto de los frutos recolectados.

Doña Doris no especificó el tipo de árbol en que “se convirtió” su amada Cajeta, pero tal parece que es de higos.