Farándula

Doris Goldgewicht encontró una forma muy particular de mantener cerca a sus perros después de morir

Reconocida chef dice que su amor por los perros es “de adeveras” desde que tiene memoria

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Fiel al amor que les ha tenido a los perros durante toda su vida, Doris Goldgewicht encontró una forma muy particular de honrar la memoria de sus peluditos y sentirlos cerca después de que mueran.

La reconocida chef y empresaria reveló en una linda y conmovedora historia de Instagram la costumbre que tiene con sus “perrhijos” que cruzan el arcoíris.

Doris Goldgewicht
Doris Goldgewicht es una reconocida chef y empresaria. (Instagram /Instagram)

LEA MÁS: Doris Goldgewicht abre su corazón y llora por el amor de su vida en una dura fecha

“He tenido perritos desde que tengo memoria”

He tenido perritos desde que tengo memoria y los he amado como se ama de adeveras y a muchos me ha tocado enterrarlos y siempre, encima, les siembro un arbolito”, contó la simpática chef, muy popular por sus diferentes apariciones en la televisión costarricense.

Pero doña Doris no se quedó ahí, sino que presumió los beneficios que obtiene de esa hermosa costumbre, tomando como ejemplo a una de las mascotas que estuvo con ella por muchos años, pero que ya partió: Cajeta.

Doris Goldgewicht
Doris Goldgewicht presumió los frutos de Cajeta. (Instagram /Instagram)

LEA MÁS: Doris Goldgewicht preguntó a la Inteligencia Artificial cuánto tiempo de vida le queda y esto le respondió

“Estos frutos son del árbol de Cajetita, a quien tuve en mi casa por casi 18 años”, dijo Goldgewicht con una foto de los frutos recolectados.

Doña Doris no especificó el tipo de árbol en que “se convirtió” su amada Cajeta, pero tal parece que es de higos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
memoria de mascotasárboles conmemorativosDoris Goldgewichthonrar mascotas fallecidas
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.