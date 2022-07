Dos Ajenos no lloran pero se acuerdan al escuchar su tema “Balas”

El cantante de Los Ajenos Luisga Loría y el guitarrista del grupo, Daniel Espinoza, no lloran pero se acuerdan al escuchar el nuevo tema del grupo llamado “Balas”.

Los dos músicos sienten la canción más que cualquier otra persona, debido a que ambos vienen saliendo de relaciones amorosas que los dejaron tocados.

Los Ajenos volvieron con más fuerza que nunca. Cortesía.

El tema lo compuso Luisga al lado de su hermano Toño Loría, y habla del desamor y de las relaciones tóxicas y enfermizas. La canción la estrenaron la semana anterior y cada vez que la escuchan, tragan grueso para no llorar.

“Queremos hacer un poco más de pop y mostrar la parte seria de la banda. El tema es de desamor, que habla de que uno tiene que liberarse de esas relaciones tóxicas y poder decir decir adiós”.

“En mi caso no he tenido mucha suerte en el amor, pero en la música sí. Gracias a Dios yo paso bastante ocupado, pero es difícil seguirme el ritmo de vida, yo disfruto del amor y de volver a encontrarlo. A las personas que han estado con nosotros, les deseamos lo mejor pero yo sigo pa’ lante”, dijo Luisga, que terminó su noviazgo con Valeria Guie, hace un par de meses.

En el caso de Daniel, a quien conocen como Espiliz, la pieza le ha pegado muchísimo, ya que terminó su noviazgo de tres años apenas unos días antes de grabar el video oficial del tema.

“La pieza tiene un sentido más profundo porque recientemente terminé una relación larga que tuve con mi exnovia y el coro la verdad lo siento bastante. Terminamos dos días antes de grabar el video entonces me acuerdo que ese día yo estaba ido y los compas me preguntaban que qué me pasaba y ya cuando empezamos a grabar yo sentía cada palabra de la canción, la verdad es que la he sentido más que cualquier otra por todo el proceso como se dio”, dijo.

El guitarrista contó que sus compas le ayudaron en el proceso de sanación por medio de bromas y chistes, pero sí vivieron de cerca su dolor.

“Fue un proceso un poco dramático, entonces la canción me ayudó como a entender que esto ya había concluido. Para mí fue duro y los compas se dieron cuenta, pero con sus chistes me fueron sanando el alma, a veces me tiran feo y yo lo que hago es reírme pero eso me despeja la cabeza”, aseguró.

A Daniel, vecino de Santo Domingo de Heredia, el grupo lo encontró por medio de unos videos en que aparece tocando guitarra y se unió a Los Ajenos hace unos siete años.

Hace poco empezó a aparecer más en cámaras y ha disfrutado mucho la experiencia de ser un Ajeno.

“La experiencia en el escenario ha sido increíble, hemos recorrido todos los lugares del país, que ni siquiera sabía que existían y la energía es demasiado buena, no dimensionaba lo conocidos que eran hasta que entré a la banda”, señaló.

En mente.

El próximo 12 de agosto la agrupación tocará en el Auditorio de la Ciudad de México, para celebrar el 25 aniversario de la banda argentina Los Caligaris, siendo apenas el segundo grupo tico que se presenta en ese mítico lugar, anteriormente fue Editus con Rubén Blades.

Los argentinos harán una visita a nuestro país en octubre como parte de la alianza estratégica que lograron Los Ajenos.

Con esto, la banda tica deja más que claro que seguirán sonando hasta que el cuerpo aguante.

“Cuando Fofo (Andrés Madrigal) tomó la decisión de irse, todos los demás hablamos y decidimos seguir, queda mucha música por grabar, canciones por hacer y por más que nos duelan las rodillas de tanto brincar, ahí seguiremos, tenemos muchos proyectos en mente”, añadió Luisga.

El temas Balas se puede escuchar en todas las plataformas digitales y también ya suena en varias radios de nuestro país.