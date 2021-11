Douglas Sánchez cierra capítulo de Multimedios y al parecer no estará mucho tiempo fuera de la tele

Douglas Sánchez trabajó durante tres años para Multimedios. Foto: Arnoldo Robert Douglas Sánchez trabajó durante tres años para Multimedios. Foto: Arnoldo Robert

El periodista Douglas Sánchez está tranquilo, cerrando capítulos y disfrutando de su vida alejado de las cámaras, aunque pareciera que no por mucho tiempo.

Sin ampliar muchos detalles, el comunicador dejó ver que no sería nada raro que pronto se le vuelva a ver en tele.

“Cuando haya una oportunidad, les contaré”, nos dijo este jueves cuando lo entrevistamos.

Un rato después publicó en sus redes sociales: “¿Les cuento?”. Algo que muchos tomaron como que tenía buenas nuevas sobre un posible regreso, pero en otro canal.

“Un lienzo en blanco e ideas son los motores de la innovación. ¡Aquí inicia el juego!”, publicó este viernes.

Sánchez, quien salió hace una semana de Multimedios, le restó importancia a la polémica que se dio en estos días con su salida.

“Es un capítulo que ya di por cerrado, Multimedios es parte de mi pasado, ahí quedó lo que la gente ha visto que se hizo, que no fue menor, pusimos a un canal a competir, estuvimos en segundo o primer lugar dependiendo de los horarios. Cuando salí en junio el canal quedó en una posición sólida, no solamente desde el punto de audiencia. La gente sabe cómo fue mi comportamiento en los últimos tres años, pero ya es un tema pasado.

“Estoy contento, yo renuncié dos veces al canal porque sentí que mi ciclo se había cumplido y estoy feliz de volver a un campo que disfruto mucho que es el mundo corporativo”, señaló.

Acerca del comentario en redes sociales del nuevo gerente de Multimedios Freddy Serrano, donde escribió que la pantalla se respeta y que un medio de comunicación no puede tolerar a un presentador agresor de su equipo, dijo que ni se dio cuenta.

Cabe destacar que Serrano en una entrevista con La Teja que se publicó este viernes, aclaró que el filazo no era para Sánchez, aunque en un principio dejó mucho qué pensar, pues lo compartió un día después de que se dio a conocer la salida de Douglas.

“No sigo a Freddy y no sé qué puso ni qué dijo, cada uno sabe para qué utiliza sus redes, yo uso las mías para construir y para que la gente se informe. Cada quien sabe lo que escribe y con qué objetivo lo hace, ya él te lo dijo, no era algo hacia mí y si genera duda es porque salió algo en Teletica, porque Susana Peña me llamó y le di una respuesta, como siempre lo he hecho con la prensa cuando me pregunta”, comentó.

“Yo le deseo todo el éxito del mundo a Multimedios, espero que les vaya muy bien porque ahí hay 80 personas que trabajan de forma directa, son 80 familias, entonces yo deseo que la audiencia crezca y que sigan teniendo el éxito que se alcanzó, porque los que ganan son los televidentes al tener más opciones en televisión abierta. Cuando llegué ni siquiera un punto teníamos de audiencia y llegamos a unos números que ojalá se sostengan”, agregó.