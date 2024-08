Douglas Sánchez y Cristiana Nassar se besan en televisión nacional en medio de un gran jolgorio

Douglas Sánchez y Cristiana Nassar se besaron por un reto que le puso la presentadora al lanzar un dado.

Douglas Sánchez y Cristiana Nassar se besaron este martes en televisión nacional en vivo y en medio de un jolgorio que se armó en el programa No tan Cristiana, del canal ¡Opa!

El periodista y director del noticiero Central Noticias llegó de sorpresa al programa que presenta Nassar y ella aprovechó la visita para proponerle un particular reto.

Cris se valió de un dado inflable que estaba cerca de ella y retó a Douglas a darle un beso en la boca si al tirar el dado le salía un número par.

“Si salen pares, nos tiene que dar un beso en la boca. Yo antes no podía hacer esto porque delante de mi marido no, pero mi marido ya está en el cielo y Douglas me puede dar un beso”, afirmó Nassar antes de tirar el dado y en medio de sus escandalosas risas.

El beso de Cristiana Nassar y Douglas Sánchez

Cuando se percató que el dado había caído en la “cara” del seis, Cristiana se volvió loca y se echó a reír aún más fuerte, pero Douglas tomó la iniciativa y le dijo a los camarógrafos que estuvieran atentos.

Tanto la chef como el empresario acercaron sus bocas poco a poco hasta que los labios chocaron en un “periquito” que, de fijo, dará mucho de qué hablar.

“¡Perdón, Tutito; perdón!”, exclamó Nassar luego de besar a Sánchez quien, además, es su jefe en el canal ¡Opa!

“¿Cómo hago yo para dormir después de hoy (este martes)?, dijo Cris. “Me encoloché. Casi no sentí pero fue un beso”.

Luego mencionó que Douglas sí huele muy rico y que iba a llegar a la casa rajando con que un hombre la besó.

Douglas Sánchez y Cristiana Nassar se besan en televisión nacional y en vivo. (Captura)

Después, Nassar bromeó con que Douglas le podía hacer un “check” a la experiencia de darle un beso a una “señora mayor”. Cristiana cumple el 7 de setiembre 56 años; Douglas tiene 45.