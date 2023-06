Drag queen audiciona para Nace una estrella y sorprende al jurado con sus interpretaciones

Tasha Redd es una transformista bastante conocida en el país. (Instagram)

Una transformista quiere estar entre los 10 adultos que competirán en la sexta temporada de Nace una estrella, por eso ella se presentó este martes a las audiciones con la esperanza de quedar clasificada para el concurso de canto.

Tasha Redd es el nombre artístico de Mario Bolaños, la drag queen que sorprendió al jurado desde el primer momento que cruzó la sala de audiciones donde Teletica realiza las pruebas, ubicada en el Estadio Nacional.

Con un elegante vestido dorado, zapatos altos de plataforma, peluca castaña cuidadosamente peinada y llamativos aretes, la artista se puso frente al jurado para mostrarles por qué deben considerarla como participante del concurso de canto, que se produjo por primera vez en el país en el 2009.

“Muchas gracias por recibirme aquí. Mi nombre es Tasha Redd, ese es mi nombre artístico. Mi nombre (de pila) es Mario Bolaños. Soy drag profesional desde hace seis años y espero que disfruten. Hoy traigo dos pedacitos de canciones preparadas. Estoy sumamente nerviosa en este momento, pero muchas gracias”, dijo Redd luego de que la presentadora María Fernanda León le pidiera hablar sobre ella.

La artista mencionó que presentarse a audicionar para el programa no fue sencillo, pero que se animó porque quería mostrar el talento que tenía para el canto más allá de su faceta artística como transformista.

“Para mí es muy importante estar acá porque, primero, los drag queens no solemos cantar en vivo, nosotros solemos hacer ‘playback’ siempre en nuestras presentaciones y soy de las poquitas que cantamos en vivo en presentaciones en diferentes bares y espacios, y no es fácil, tampoco, cantar en tacones y con dos corsés encima”, dijo ella antes de comenzar con su presentación.

Drag queen audiciona para Nace una estrella

Redd cantó para el jurado varias estrofas de las piezas “Lo que son las cosas”, de Ednita Nazario y “Creo en mí”, de Natalia Jiménez. Sus interpretaciones bastaron para que, antes de finalizar su turno, el tenor Joaquín Yglesias la halagara y le hiciera una pregunta en caso de ser elegida para participar en la competencia.

Yglesias, junto al director de la Orquesta Filarmónica Marvin Araya y la cantante lírica María Marta López, son los encargados de evaluar a los más de 1.400 aspirantes a un puesto en el concurso de canto. El grupo lo completa Luciana Prada, quien es representante de la producción.

“¡Qué vocerón sacó al final!”, reconoció Yglesias al talentoso artista del transformismo. “En el caso hipotético de estar en el programa ¿estarías siempre en personaje?”, consultó el tenor a Tasha.

“Estoy dispuesto a estar cambiando y hacer mi versión femenina y mi versión masculina. Igual, suelo bailar mucho en mis espectáculos y podríamos montar cosas bastante chivas. Yo me visto yo misma, me hago todos mis vestuarios para mis presentaciones, me maquillo. Lo único que no hago son mis pelucas”, respondió Tasha a la pregunta del tenor entre emocionada y nerviosa.

Marvin Araya, Luciana Prada, Joaquín Yglesias y María Marta López conforman el jurado de las audiciones de Nace una estrella.

Sasha Redd contó que ella se presenta con frecuencia en discotecas de ambiente josefinas y en otros espacios donde es muy bien recibida como en los bares El observatorio y Mundoloco.