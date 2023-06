Estos son los errores más frecuentes de los aspirantes a Nace una estrella

Daleica Fernández Rodríguez, de 11 años y vecina de Cartago fue la primera niña en audionar para Nace una estrella 2023. (Albert Marín)

En las audiciones de Nace una estrella hay de todo: gente que canta muy bien y algunos otros que no tanto, pero que se arriesgaron porque como dicen “quien quita un quite”.

Aunque las posibilidades de entrar al programa de canal 7 para los menos afinados son pocas, ya que hay 1.400 personas que quieren uno de 15 espacios (10 adultos y 5 niños), hay quienes sí tienen una muy buena voz, pero cometen errores que los puede dejar en el camino.

Precisamente de las fallas más comunes en el casting fue lo que hablaron con La Teja parte de los jueces que están a cargo de la audición.

LEA MÁS: Tremendo sorpresón se llevó un niño en medio casting de Nace una estrella

Este medio habló con ellos al mediodía para conocer, precisamente, cuáles son los errores más comunes detectados al término de la jornada matutina del primer día de audiciones, que se llevarán a cabo hasta el domingo 2 de julio, eso sí, previa inscripción.

Marvin Araya, Luciana Prada, Joaquín Yglesias y María Marta López son el jurado calificador en las audiciones de Nace una estrella.

Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, mencionó que el error más frecuente que detectó entre los primeros aspirantes está relacionado con la escogencia de la canción.

“El error más frecuente es escoger canciones para complacer a alguien y no buscar una canción que le quede cerca del corazón con la cual la persona se sienta tranquilo y feliz. Cuando se elige un tema con el que la persona no se siente cómodo es más difícil impresionar”, destacó Araya a La Teja.

“Si hay una canción que me gusta, pero pienso que todo el mundo la canta pero es la que mejor le sale, cántela, porque es lo que mejor le sale; no hay que luchar contra eso. Hay que tratar de ser artista y el artista es el que usa el arte para comunicarlo de la manera más hermosa”, agregó el maestro.

LEA MÁS: Aspirante a Nace una estrella pidió que lo pasaran antes para llegar a funeral de su tío

El tenor Joaquín Yglesias también señaló ese yerro que notaron en muchos de los candidatos que escucharon durante la mañana de este sábado en el Estadio Nacional.

Victor Esquivel, de Carrizal de Alajuela, en su presentación. (Albert Marín)

“Se tienen que escoger canciones que no sean las que más les guste, si no las que le quede mejor al interpretar, porque esto es una audición y eso es lo importante: cómo canta y porque no necesariamente una canción que es un éxito y es buena, puede quedar bien en la voz de alguna persona. Entonces es importante elegir canciones que expongan las mayores virtudes vocales y que escondan las debilidades que tengan”, puntualizó Yglesias.

Por su parte, la cantante lírica María Marta López hizo otros señalamientos.

“Hemos tenido algunos que copian los acentos del artista que grabó la canción y lo otro es que cantan en registros muy agudos. Algunos cierran mucho los ojos y se pegan al micrófono y estamos buscando participantes para un programa de televisión; es decir, tienen que apoderarse del escenario, no se pueden quedar con lo bonito que cantan porque estamos buscando algo más allá, además de cantar bonito, que es obligatorio”, consideró López.

Kiani Valverde Vargas tiene 19 años y llegó temprano al Estadio Nacional para hacer su audición. Ella es vecina de Cariari de Pococí, en Limón. (Albert Marín)

LEA MÁS: La increíble cantidad de gente que pulseará un campito en Nace una estrella

El panel de jurados recomienda a quienes se presentarán en la audición los próximos días, observar las transmisiones del casting para que puedan darse cuenta de los aspectos que ellos están evaluando a partir de las observaciones que hacen a los distintos aspirantes.

Esta será la sexta ocasión en que canal 7 produce el concurso de canto, que estrenó por primera vez en abril del 2009. Édgar Silva y Johanna Solano serán, de nuevo, los conductores.