Farándula

Dudly Lynch, de Teletica, confesó por qué octubre es un mes especial para él

Dudly Lynch es uno de los periodistas de Telenoticias de canal 7

Por Silvia Núñez
El periodista Dudly Lynch es muy querido por los televidentes de Telenoticias.

Para el periodista Dudly Lynch, el mes de octubre es muy especial, por lo que está muy feliz de que por fin llegara este momento del año.

El reportero de Telenoticias suele ser muy quitado para hablar de su vida en redes sociales; sin embargo, por llegar este mes hizo la excepción.

Resulta que el 1.° de octubre de 2017 fue cuando el oriundo de Talamanca entró a trabajar a canal 7.

Según contó, en aquel momento lo contrataron solo por tres meses, pues la idea era que cubriera a un colega que había sacado un permiso especial por esos meses.

Dudly Lynch Mendoza, periodista de Telenoticias de canal 7.
Dudly Lynch Mendoza, periodista de Telenoticias de canal 7, compartió esta foto de sus inicios en el noticiero de Teletica. (redes/Facebook)

Lo que no sabía es que desde ese primer día Teletica se convertiría en su segunda casa y ya no se iría.

“En aquellos días usaba el cabello bien corto y este miércoles cumplo 8 años de trabajar en esta excelente empresa, teniendo el cariño de los televidentes como mi gran tesoro”, publicó.

Dudly es uno de los periodistas más queridos por los televidentes de Telenoticias.

Dudly Lynch contó que su papá es el más orgulloso de verlo en la pantalla del 7.
Dudly Lynch contó que su papá es el más orgulloso de verlo en la pantalla del 7. (redes/Facebook)

El más orgulloso de verlo en la pantalla del 7 es su papá, según mostró hace unos días, al compartir una imagen en la cual sale grabándolo con su celular mientras él hacía una transmisión en vivo.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

