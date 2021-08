Echan a joven de reinado de belleza por haber nacido en Nicoya

Irina Corina (última de izquierda a derecha) fue presentada oficialmente como candidata a inicios de este mes. Tomada de Facebook Irina Corina (última de izquierda a derecha) fue presentada oficialmente como candidata a inicios de este mes. Tomada de Facebook (Tomada de Facebook)

El deseo de Irina Corina Méndez de llegar a ser la reina de las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz terminó provocando un alboroto.

Resulta que la joven, de 18 años, es oriunda de Nicoya y, al parecer, muchos santacruceños no quieren que ella llegue a ganar la corona porque aseguran que no es digna representante de su cantón por haber nacido en otro lado.

El 8 de octubre, Irina fue presentada oficialmente como candidata, pero tan solo 13 días después la comisión del reinado decidió sacarla del concurso.

La joven dice sentirse discriminada porque asegura que ella fue criada en los dos cantones, ya que sus padres tienen una casa de campo en Santa Cruz y ahí se la pasan todos los fines de semana y los feriados. Por eso también se siente santacruceña.

Méndez participó el año pasado en el certamen de belleza de Nicoya y no ganó, por eso quiso intentarlo en su otro pueblo.

"Me salió la oportunidad de participar en el reinado de Santa Cruz y yo dije: '¿por qué no?'. He sido criada en los dos lugares, conozco la diferencia y las similitudes de cada pueblo. Me dejaron entrar, fui a ensayos todos los domingos, éramos siete concursantes e hice mucha amistad con tres de ellas.

"El conflicto inició cuando hicieron una cena y nos presentaron a todas con los patrocinadores y fue cuando empezaron a decir que por ser nicoyana yo no podía estar ahí", recordó.

En los requisitos del certamen no piden vivir o haber nacido en Santa Cruz.

La muchacha comentó que lo que más le molesta es que, al igual que ella, el resto de participantes a fin de cuentas son nicoyanas porque nacieron en el hospital La Anexión, ubicado en Nicoya, porque en Santa Cruz no hay centro hospitalario.

"Soy cédula 5 como todas. Cuando me inscribí en el certamen solo me pidieron que pusiera la nacionalidad. En ningún momento decía en los requisitos que había que nacer y vivir en Santa Cruz. He visto comentarios muy feos de los santacruceños, ellos creen que por no vivir allí no puedo gritar o decir una retahíla como ellos", dijo.

De hecho, entre los requisitos que se leen en el afiche del certamen en ningún lado ponen que debe ser de Santa Cruz.

Ya tenían su sustituta

Méndez contó que el pasado 21 de octubre las candidatas estaban citadas a las 8 de la mañana para una actividad que tenían con unos patrocinadores y que cuando ella llegó no la dejaron entrar.

Ya dos días antes de esa reunión le habían dicho que existía la posibilidad de sacarla del concurso porque había mucha gente molesta con que no viviera en Santa Cruz.

"No me dejaron entrar porque la decisión ya la habían tomado sin antes hablar conmigo. Hasta tenían sentada en mi silla a mi sustituta (Yomirha Montoya). Estuve esperando desde las 8 a.m. y hasta las 10 de la mañana para que me dieran una respuesta y solo me dijeron 'estás fuera, por más que queramos no puedes estar porque la comisión central (la comisión que organiza los festejos) no quiere'", narró.

La nueva reinita santacruceña se dará a conocer el 16 de diciembre.

La joven señaló que también le dijeron que querían protegerla porque andaba el rumor de que querían hacerle daño el día de la final del concurso.

Guardan silencio

Se llamó a Marcos Peña, presidente a la comisión organizadora de las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz, ya que él fue uno de los que dio la orden de sacarla del certamen, pero no quiso referirse al tema.

Según dijo, para él es "un caso cerrado" y que el encargado de hablar sería Bernado Moscoso, de la comisión del reinado.

Se llamó a Moscoso, pero él también prefirió no hablar del tema porque, según dijo, ya todos en la comisión habían acordado que el caso estaba cerrado y que no se hablaría del asunto.

"No quiero referirme al tema porque sinceramente no quiero más controversias sobre el asunto", señaló.

La final del concurso de belleza será el próximo 16 de diciembre, pero, por tradición, la coronación oficial será hasta el 14 de enero durante las fiestas.

La nicoyana asegura sus compañeras del concurso no tienen nada que ver con lo que le hicieron.

Quiere su corona

La estudiante de inglés asegura que ella se mantendrá firme en su deseo de obtener la corona como reina de Santa Cruz y que si no es este año lo intentará en otra ocasión.

Además, confesó que sueña con llegar a inscribirse en la academia de modelaje de Karina Ramos ya que su mayor deseo es llegar a coronarse como Miss Costa Rica.

"No entiendo por qué no podemos ser humanos, por qué no dejamos de fomentar tanto odio entre nosotros, por qué no nos tomamos de las manos. ¿Cómo es posible que tenga que pasar esto por una rivalidad entre dos pueblos en pleno siglo XXI? Hacen de lado a una muchacha de 18 años, quien nació en el mismo hospital que nació un santacruceño", reflexionó.