Édgar Silva compartió algo que a cualquiera le infla el pecho de mucho orgullo

Lidia Loáiciga recibió un reconocimiento honorífico. Captura

El periodista y presentador Édgar Silva, anda con una sonrisa de oreja a oreja, por un reconocimiento que le dieron a su mamita.

Mediante su cuenta de Instagram, el flaco compartió con sus seguidores unas fotografías de su mamá Lidia Loáiciga, la cual lo tiene bastante orgulloso, ya que cuenta que la Municipalidad de Liberia le dio un título honorífico.

“Ella es mi mamá, este 4 de setiembre la Municipalidad de Liberia, la designó como hija ilustre (título honorífico otorgado por una autoridad), por ser la primera maestra de kinder en Liberia y por su trabajo de más de 65 años como educadora. Se pueden imaginar lo contentos y orgullosos que estamos mis hermanos y yo de que la honraran de esta manera. Su trabajo fue dedicado, comprometido y honesto”, escribió en su cuenta.

Édgar Silva compartió el momento con sus seguidores. Captura

Silva compartió un video donde se escucha a su mamita dar un mensaje.

“En efecto soy hija de este cantón, aquí nací, aquí me criaron, y he vivido toda mi vida, y a Liberia le dedique mi trabajo y compromiso como maestra. Lo hice comprometido con todo mi corazón y dispuesto con toda mi mente. La vida se vive mejor si le dedicamos el trabajo honesto y comprometido. Vivimos para ayudar a los demás a ser mejores seres humanos (...) Mi vida como educadora no tuvo ningún secreto extraordinario, solo fui apasionada para encontrar mi propio gozo y felicidad”, dijo.

Sin duda alguna la mamá del presentador es un ejemplo a seguir para muchas personas.