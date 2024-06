Edgar Silva compartió recuerdazo de cuando transmitía los toros en Zapote y tiene que verlo

Edgar Silva renunció a Teletica hace casi 10 años, pero sigue saliendo en el 7 cuando producen algunos de sus formatos. (Lilly Arce Robles.)

El periodista Edgar Silva tiene casi 10 años de haber renunciado a Teletica y una de las facetas que jamás olvida de su paso por este canal es cuando fue parte del los animadores de las corridas de toros en el redondel de Zapote.

El Flaco Silva compartió este viernes un grato recuerdo de cuando le tocaba meterse al redondel y compartir con los toreros improvisados.

Dicho video fue de una de las transmisiones que hizo canal 7 en 1993 cuando el periodista tenía si acaso 25 años.

En dichas corridas de toros se escucha que compartió micrófonos con el actor Leonardo Perucci y la actriz Eugenia Fuscaldo, quien estaba haciendo su personaje de Auristela.

En las corridas del año pasado el canal le hizo un reconocimiento, pues en diciembre se cumplieron 30 años de la primera transmisión de toros en las que participó el Flaco.

Pese a ya no estar directamente en la planilla de Teletica, Edgar continúa siendo parte del canal cuando producen sus nuevos formatos Dancing with the Stars o Nace una estrella.